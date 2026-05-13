vivo, uygun fiyata üst düzey özellikler sunan yeni bütçe dostu telefonu Y60’ı tanıttı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan vivo, her bütçeye uygun modelleriyle ülkemizde de çok fazla ilgi gören bir marka olmayı başarıyordu. Şimdi ise firma, bütçe dostu Y serisinde konumlanacak yeni telefonu Y60 5G’yi sessiz sedasız duyurdu.

Y60 5G modeli, uygun fiyatlı olmasına rağmen dikkat çeken özelliklerle geliyor. Telefonda arka tarafta sol üste yerleştirilen kamera kurulumu görüyoruz. Ön tarafta ise delikli ekran tasarımı tercih edilmiş. 167.40 x 77.10 x 8.39 mm boyutlara ve 209 gram ağırlığa sahip.

Vivo Y60 5G teknik özellikleri

Ekran 6,74 inç, 120 Hz, 720x1600 piksel, LCD İşlemci Snapdragon 4 Gen 2 RAM 6/8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 13 MP Ön kamera 5 MP Batarya 6500 mAh (15W) İşletim sistemi OriginOS 6 (Android 16)

Uygun fiyatlı cihaz, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,74 inç ekranla geliyor. Qualcomm’un orta segment işlemcisi Snapdragon 4 Gen 2’den güç alıyor. İşlemciye 6/8 GB RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama eşlik ediyor.

Arkada 13 MP, önde 5 MP’lik kamera var. 6500 mAh’lik 15W destekli batarya ve Android 16 tabanlı OriginOS 16 işletim sistemini de ekleyelim. Mavi, mor ve siyah renkler ile satışa çıkacak telefon, 6/256 GB’lık başlangıç versiyonuyla 265 dolardan satışa çıkacak.