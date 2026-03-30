Vodafone Türkiye’de 5G Lansmanı Yapıldı: 81 İlde Aynı Anda Hizmete Girecek

Vodafone, 1 Nisan itibarıyla Türkiye genelinde 5G hizmetini başlatıyor. 81 il ve 922 ilçeyi kapsayan lansman, 100 milyar TL’yi aşan yatırımla hayata geçerken; kullanıcılar için indirimler, ücretsiz internet ve yeni nesil paketler de sunulacak.

Türkiye’de 5G konusu yıllardır konuşuluyordu ve sonunda kullanıma sunuluyor. 1 Nisan itibarıyla 5G resmen hizmete alınıyor. Üstelik bu lansman klasik bir “kademeli geçiş” değil; doğrudan tüm Türkiye’yi kapsayan oldukça iddialı bir başlangıç.

Bugün 5G lansmanını gerçekleştiren Vodafone'un açıklamasına göre 81 il ve 922 ilçede aynı anda 5G sinyali verilecek. Bu da Vodafone’un global ölçekte yaptığı en büyük 5G lansmanlarından biri anlamına geliyor. Kısacası şirket, Türkiye’de 5G’ye hızlı bir giriş yapmaya kararlı.

5G için 100 milyar TL harcandı: Türkiye tek seferde kapsanıyor

Vodafone’un bu noktaya gelmesi kolay olmadı. Şirket, son 5 yılda altyapı için 100 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptığını açıkladı. Bu süreçte hem şebeke güçlendirildi hem de ülke genelinde ciddi bir hazırlık yapıldı.

En dikkat çeken nokta ise kapsam. Normalde bu tarz teknolojiler şehir şehir yayılırken Vodafone, işi tersine çevirip “ilk günden her yerde” yaklaşımını benimsedi. Bu da 5G’nin Türkiye’de düşündüğümüzden daha hızlı yayılabileceğinin bir göstergesi.

Telefon indirimi, bedava internet: Kullanıcıyı çekecek hamleler

Tabii iş sadece altyapıyla bitmiyor. Vodafone, kullanıcıları 5G’ye geçirmek için ciddi kampanyalar hazırlamış durumda. Bunların başında %50’ye varan telefon indirimleri geliyor. Üstelik bu kampanyanın toplamda 200 milyon TL’lik bir tasarruf sağlaması hedefleniyor.

Bir diğer dikkat çeken detay ise ücretsiz internet. Kullanıcılar, 4 gün boyunca istedikleri bir gün sınırsız interneti bedava kullanabilecek. Ayrıca “Sınırsız Uygulama Paketleri” ile popüler uygulamalarda kota derdi de ortadan kalkıyor.

Ev interneti ve şirketler de unutulmadı

Vodafone’un 5G planı sadece telefonlarla sınırlı değil. Şirket, 5G destekli RedBox ev interneti ile kurulum gerektirmeden yüksek hız sunmayı hedefliyor. Üstelik bu hizmetin fiyatı lansmana özel olarak ciddi şekilde düşürülmüş durumda.

Kurumsal tarafta ise işler daha da ilginç. 5G ile birlikte fabrikalara özel şebekeler, yüksek hızlı bağlantılar ve yapay zekâ destekli çözümler devreye giriyor. Bu da özellikle sanayi tarafında büyük bir dönüşüm anlamına geliyor.