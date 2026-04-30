Volkswagen, Kuzey Amerika'da yakıt deposundaki bir sorun nedeniyle 38 bini aşkın Taos modelini geri çağırdı.

Dünyanın en büyük otomobil şirketleri, araçlarında yaşanan problemler nedeniyle sık sık otomobillerini geri çağırmak zorunda kalabiliyordu. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Almanya merkezli en çok satan araba markalarından biri olan Volkswagen’in binlerce aracını geri çağırdığı bildirildi.

Gelen bilgilere göre Volkswagen, önemli bir risk nedeniyle toplamda 38.710 adet Taos modelini geri çağırma kararı aldı. Crossover tipindeki araçların yakıt depolarında bir problem olduğu tespit edildi.

Çarpışmaların ardından yakıt sızıntısı riski oluşabileceği tespit edildi

Açıklamalara göre araçlar, şiddetli bir arkadan çarpışma durumunda yakıt sızıntısı riski oluşturuyor. Yakıt basınç sensörü için kullanılan kablo demetinin çok kısa olduğu belirtilmiş. Şirket, sorun hakkındaki ilk bilgiyi Kanada Ulaştırma Bakanlığından almış ve gerçek olup olmadığını test etmiş.

2025 model bir Taos modeli, martta bir çarpışma testine sokulmuş ve sonuçlar incelenmiş. Nihayetinde de gerçekten bir risk oluşturabildiği görülmüş ve 38 bini aşkın aracı geri çağırma kararı alınmış. Şirket, 2025 ve 2026 yılı Taos modellerinde kısa kablo kullanmış. Yani son 2 yıl modelleri etkileyen bir problem.

Neyse ki söz konusu sorunla ilgili herhangi bir kaza, yangın, yaralanma veya ölüm olayı yaşanmamış. Otomobil üreticisi, arkadan çarpışma durumunda sensör üzerindeki gerilimi azaltacak 3,15 inçlik bir kablo demeti uzantısı takarak sorunu çözeceğini söylüyor. Araç sahipleri şubelere giderek sorunu çözebilecekler. Kaza sonrası yakıt sızıntısı gerçekten büyük bir güvenlik riski oluşturuyor.