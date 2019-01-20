Volkswagen, Hurda Teşviğini Almanya'nın Tamamına Yayabilir

Şu an yalnızca Almanya'nın havası en kirli şehirlerinde geçerli olan dizel araçlar için geçerli hurda indirimi, önümüzdeki günlerde Almanya'nın tamamına yayılabilir. Bu da Almanya'nın havasının önemli oranda temizleneceği anlamına geliyor.

Volkswagen, geçtiğimiz yılın Ekim ayında Almanya içinde eski dizel araç sahiplerinin hurda indirimi ile birlikte yeni Volkswagen araçlar alabilmesi için bir teşvik programı açıklamıştı. Şirketin teşvik programı yalnızca Almanya'nın en kirli şehirleri için geçerliydi. Reuters tarafından ortaya atılan iddiaya göre dizel araçlar için hurda teşvik programı, Almanya'nın tamamına yayılacak.

Reuters'ın iddiasını haberleştiren Alman Blind gazetesine göre Volkswagen tarafından oluşturulmuş bir komite, şu anda bu fikri tartışıyor. Habere göre önümüzdeki hafta içerisinde kararın açıklanması bekleniyor. 1.500 Euro ile 8.000 Euro arasında teşvik sunulan program vasıtasıyla birçok eski dizel aracın yerini, havayı daha az kirleten yeni araçlara bırakması bekleniyor.

Volkswagen'ın bu fikri, temelde birçok kentin hava kalitesinin kontrolünü sağlamak amacıyla çıkarılan dizel yasakları kanununa dayanıyor. Volkswagen, emisyon kontrolü sağlayan yazılım ve donanımlarla donatılmış yeni araçlara geçiş yaparak, Avrupa'da hala popüler olan dizel araçları satmaya devam etmeyi umuyor.

Henüz yakın geçmişte, otomotiv tarihinin en büyük skandalı olan emisyon skandalına yol açan Volkswagen'ın bu hamlelerinin, şirketin kaybettiği prestijini geri kazandırıp kazandıramayacağını hep birlikte göreceğiz.