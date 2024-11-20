Volkswagen, Ruanda'da elektrikli traktör üretimi yapmaya başladı. "GenFarm" isimli proje kapsamında üretilecek traktörler, değiştirilebilen bataryalara sahip olacaklar.

Alman otomobil devi Volkswagen, Doğu Afrika ülkelerinden Ruanda'da ilginç bir projeye imza attı. Volkswagen Group Africa, bu proje kapsamında elektrikli traktör üretimi için düğmeye bastı. "GenFarm" olarak isimlendirilen proje kapsamında üretilecek traktör, bölgedeki çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak.

Volkswagen Group Afrika CEO'su Martina Biene tarafından yapılan açıklamada, Ruanda'nın önemli bir pazar olduğuna vurgu yapıldı. GenFarm ile sürdürülebilir projelere olan bağlılıklarını bir kez daha göstermiş olacaklarını söyleyen Biene, mobiliteyi de artırmayı başaracaklarını ifade etti.

Volkswagen'in elektrikli traktörü böyle görünüyor

GenFarm kapsamında üretilecek elektrikli traktörler, çok da gelişmiş bir yapıya sahip değiller. Yapılan resmî açıklamalara göre bu traktörlerde 27 beygir güce denk gelen 20 kW kapasiteli elektrik motoru bulunacak. Bu elektrik motoru, 32 kWh kapasiteli değiştirilebilir bataryalardan güç alacak. Böylelikle çiftçiler, yedek batarya imkânına kavuşmuş olacaklar.

Volkswagen, geçmişte de pick-up üretmişti:

Volkswagen'in elektrikli traktörüyle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Sadece şunu söyleyebiliriz; bu traktörün Ruanda dışında da seri üretime geçmesi, çok da beklenen bir şey değil.