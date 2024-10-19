Otomobil devlerinden Volkswagen’in ismi, öylesine seçilmiş bir kelime değil. İki kelimenin birleşiminden oluşuyor ve bir şey ifade ediyor. Bakalım neymiş?

1937 yılında Alman Otomotiv Birliği’ne, tek model halk tipi otomobil üretimi için kurdurulan otomobil firması Volkswagen, otomobil şirketleri arasında onlarca yıldır yerini sağlam bir şekilde koruyor.

İsmini sık sık duyuyor, telaffuz ediyoruz ancak hiç düşündünüz mü; Volkswagen tam olarak ne demek? Kuruluş hikâyesine ufak bir göz attıktan sonra açıklayalım.

Volkswagen nasıl ve neden kuruldu?

Volkswagen; Nazi Almanyası döneminde, Voldemort gibi, adı anılmaması gereken malum kişinin projesi kapsamında 1937 yılında kuruldu. Amaç, geniş kesimlere uygun fiyatlı bir otomobil sunmaktı.

Almanya’da otomobil sahipliğini yaygınlaştırma ve otoyol projeleriyle ülke altyapısını modernize etme hedefleniyordu.

İlk fabrika, 1938 senesinde Almanya Wolfsburg’da açıldı fakat II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla bu fabrika, savaş malzemelerine odaklandı. Savaşın ardından Volkswagen, tekrar üretime devam etti otomobil dünyasındaki yerini gün geçtikçe sağlamlaştırdı.

Volkswagen ne demek?

Volkswagen adı, iki Almanca kelimenin birleşimi aslında. “Volk”, “insanlar” veya “halk” anlamına gelirken “wagen”, “araba” ya da “araç” anlamına geliyor. Yani Volkswagen, “insanların/halkın arabası” demek oluyor.

Markanın logosunda da “volks” ve “wagen” kelimelerinin baş harflerinin iç içe geçtiğini görebiliyoruz. İşte dünyaca ünlü Volkswagen markasının ismi ve logosunun aslı astarı bu şekilde...

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