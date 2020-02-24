Volkswagen Passat'ın, Elektrik Motorlu Hale Dönüşümü (Video)

Bir YouTuber, 2008 yılında satın aldığı Passat'a benzersiz bir dönüşüm yaptı. İçten yanmalı motora sahip olan Passat'ını elektrik motorlu hale çeviren YouTuber, aracını güneş enerjisiyle bir şarj edebiliyor.

Otomobil sektörü, son dönemlerde büyük bir değişim içerisinde. Bu değişimi başlatan şirketlerin başında gelen Tesla, piyasaya sürdüğü araçlarında kullandığı elektrik motorları ve otonom sürüş sistemleriyle sektörü doğrudan etkiledi. Tesla, otomobil sektörünü etkilediği gibi tüketicileri de etkiledi ve bugün pek çok kişi, elektrik motorlu bir aracın hayalini kurar hale geldi.

Bugüne dek sizlerle, onlarca otomobil projesi paylaştık. Bu projelerde araç sahipleri, şahsi girişimleriyle araçlarını modifiye etmeye çalışıyorlardı. Kimileri küçük çapta yaptığı değişikliklerle haberlerimize konu olurken kimi sürücüler ise araçlarını bambaşka bir hale getirerek bizleri etkilemeyi başardılar. Şimdi sizlere, duyduğunuzda sizin de etkilenebileceğiniz bir otomobil projesinden bahsedeceğiz.

Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen'in en popüler modellerinden bir tanesi hiç şüphesiz Passat. Piyasaya sürüldüğü ilk günden bugüne pek çok değişim geçiren ancak popülaritesinden hiçbir şey yitirmeyen Passat, günümüzün en çok tercih edilen modellerinden bir tanesi. Şimdiyse sizlere, eski bir Passat'ın geçirdiği büyük değişimden bahsedeceğiz.

YouTuber Etischer, 2008 yılında bir Volkswagen Passat satın aldı. Satın aldığı aracı bir süredir kullanan YouTuber, günümüz şartları altında sahip olduğu Passat'ı elektrik motorlu hale çevirmek istedi. Bunun için derinlemesine çalışmalar yapan YouTuber, her şeyin istediği gibi olabilmesi için hayli uzun bir süre harcadı. Tüm çalışmalar bittiğinde ise Passat, elektrik motoruna sahip olan bir araca dönüşmüştü.

YouTuber, aracın motor dönüşümünü yaparken sahip olduğu Passat'ın otomatik şanzımanını, manuele dönüştürdü. Bununla da yetinmeyen YouTuber, elektrik maliyetini minimalize edebilmek için bir de zamanlayıcı kurmuş. Böylelikle araç, sadece gece saatlerinde şarj oluyor. Ayrıca YouTuber, aracını güneş enerjisi aracılığıyla ve genel şarj istasyonları ile de şarj ediyor.

İçten yanmalı motoru olan Passat'ın elektrik motorlu hale gelene kadar geçirdiği süreç