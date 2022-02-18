Volkswagen, yeni SUV modeli Taigo ile T-Cross'u Türkiye'de satışa sundu. Son dönemlerde artan SUV hayranlığını artıracak modeller, hiç de fena olmayan fiyatlarla ülkemize geldiler. Volkswagen'in yeni modelleri şubat ayında tüketicilerle buluşacak.

Alman otomobil devi Volkswagen, Türkiye'deki ürün gamını genişletti. Şirketin T-Cross ile Taigo isimli SUV modelleri resmen Türkiye'ye geldi. Her iki model de önümüzdeki günler itibarıyla galerilerdeki yerlerini alacak. Peki Volkswagen'in Türkiye'ye getirdiği yeni SUV modellerine sahip olmak için ne kadarlık ödemeler yapılması gerekecek?

Volkswagen Taigo, 2021 yılında duyurulmuş ve aracın Türkiye'ye geleceği tarihin 2022 olacağı açıklanmıştı. Oldukça şık bir tasarıma sahip SUV, iç tasarımıyla da dış tasarımıyla da dikkat çekiyordu. 3 farklı motor seçeneği ve 3 farklı donanım paketi ile Türkiye'ye gelen SUV'un başlangıç fiyatı, 515 bin TL olacak. Bu fiyatın günümüz koşulları için oldukça iyi olduğunu belirtmekte fayda var.

Volkswagen Taigo işte böyle görünüyor

Volkswagen'in T-Cross isimli SUV modeli ise uzun zamandır oldukça popüler bir araç. Yıllardır farklı ülkelerde satılan modelin ülkemizde de ilgi göreceğini söyleyebiliriz. Zira aracın başlangıç fiyatı, bir Volkswagen için oldukça iyi. Motor1.com tarafıdnan aktarılan bilgilere göre 2 farklı donanım paketi seçeneği ile Türkiye'de satın alınabilecek SUV, 448 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. T-Cross, şubat ayının son haftası itibarıyla satışta olacak.

Volkswagen T-Cross şöyle görünüyor

Volkswagen Taigo fiyat listesi:

1.0 TSI 95 PS Life: 515.000 TL

1.0 TSI 110 PS Life: 586.800 TL (DSG)

(DSG) 1.0 TSI 110 PS Style: 661.000 TL

1.0 TSI 110 PS R-Line: 689.800 TL

1.5 TSI 150 PS Style: 704.400 TL

1.5 TSI 150 PS R-Line: 753.800 TL

Volkswagen T-Cross fiyat listesi: