Volvo, araçlarını daha güvenli yapmak için yapay zekâ kullandığını açıkladı. Yapay zekâ ile beklenmeyen olayları içeren sanal dünyalar oluşturulabiliyor ve güvenlik yazılımı geliştiriliyor.

En güvenli araçları üreten otomobil markalarından biri olarak gösterilen Volvo da artık hayatımızın her yerinde olan yapay zekâyı kullanmaya başladığını duyurdu. Şirket, bu teknolojiden araçların daha güvenli olmasını sağlamak için yararlanıyor.

Açıklamalara göre Volvo, yapay zekâ ile 3 boyutlu sanal dünyalar oluşturuyor, sürüş esnasında tehlikeli olabilecek beklenmeyen olayları simüle ediyor.

Gerçek dünya görüntülerini kullanarak gerçekçi yüksek kaliteli sanal sahneler ortaya çıkarabiliyor

Şirket, bu yöntemde gerçek dünya görüntülerini kullandıklarını ve aşırı gerçekçi yüksek kalitede sahneler oluşturabildiklerini ifade etti. Bu sanal dünyalar, araçların güvenlik yazılımlarında kullanılıyor ve onları kullananlar için çok daha güvenli hâle getiriyor.

Volvo tarafından yapay zekâyla oluşturulan sanal dünya örneklerini içeriğimizden görebilirsiniz. Örneğin bir videoda öndeki aracın aniden durduğu bir an simüle edilmiş. Burada Volvo’nun güvenlik teknolojisinin çok hızlı tepki vererek kazadan kaçınması sağlanıyor. Bunun, yayaları içeren bir olaydan sürücünün araç kontrolünü kaybetmesine kadar her türlü senaryoya uygulandığını düşünün.

Volvo yöneticisi Alwin Bakkenes, sistemin istenmeyen kazaları önlemede onlara çok yardımcı olabileceğini ifade etti. Hiç gerçekleşmemiş anlardan milyonlarca veri elde edebildiklerini söylerken bu anların binlerce varyasyonunu da oluşturabildiklerini ekledi.

Gelecekte yollara çıkacak Volvo araçları çok daha güvenli yapacak teknolojinin, NVIDIA’nın süper bilgisayar platformu tarafından desteklendiğini belirtelim.