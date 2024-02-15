Volvo'nun yarış ekibi, özel bir P1800 üretti. "Volvo P1800 Cyan GT" isimli model, her zerresi ile çok özel ve bir benzeri daha yok. Araç, ABD'li bir tüketiciye teslim edilecek.

Volvo'nun yarış bölümü olan Geely Group Motorsport'un iş birlikçilerinden biri olan Cyan Racing, en yeni özel üretim aracını duyurdu. Ekip bu kez, Volvo'nun 1961 ila 1973 yılları arasında ürettiği P1800 modelini elden geçirdi. "Volvo P1800 Cyan GT" isimli otomobil, klasik tutkunlarını kendine hayran bırakacak gibi görünüyor.

ABD'li bir Volvo tutkununun isteği üzerine özel olarak üretilen Volvo P1800 Cyan GT, her zerresi ile çok özel bir otomobil. Bu araçta, metalik yeşilin özel bir tonu kullanıldı. Ayrıca ön ızgara, tampon ve far çevresinde krom detaylar tercih edildi. Ayrıca yan aynalar, kapı kolları, cam çerçeveleri ve arka panel de krom detaylarla süslendi. Yeşili tamamlamak için jantlarda altın renk kullanan ekip, ortaya benzersiz bir otomobil çıkardı.

Karşınızda özel üretim Volvo P1800 Cyan GT

Volvo P1800 Cyan GT'nin içi de dışı kadar özel. İç döşemedeki deri ve kumaşlar, dış tasarım ile uyumlu olması açısından kum rengi tercih edildi. 3 kollu Momo Prototipo direksiyon simidinin bulunduğu araç, takla koruma demirleri ile de desteklendi. İki koltuklu otomobile böyle bir şey yapılmasının nedeni, aracın daha çok pistler için uygun olması.

Volvo P1800 Cyan GT'nin kaputunun altında, 2.0 litrelik turboşarjlı ve dört silindirli bir canavar bulunuyor. Volvo S60 TC1 isimli yarış arabasında bulunan motor ünitesini temel alan otomobil, 413 beygir güç ve 455 Nm tork üretebiliyor. Bu da ultra yüksek güç ve ultra yüksek hız demek.

Cyan CEO'su Christian Dahl, konuyla ilgili açıklamasında "Yeni sürüm, Volvo P1800 Cyan'ın çok yönlülüğünü ve neredeyse sonsuz uyarlama seçeneklerini vurgulayarak orijinal modele ilişkin yorumumuza başka bir boyut katıyor." ifadelerini kullandı.