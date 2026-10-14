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Volvo Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Volvo, Ekim 2026 döneminde farklı modellerinde sunduğu fiyat ve satın alma seçenekleriyle sıfır araç sahibi olmak isteyenlere çeşitli alternatifler sunuyor. İşte Volvo'nun Ekim ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri ve kampanya detayları...

Volvo Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Volvo, Ekim 2026 döneminde sıfır otomobil satın almayı düşünenlerin takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Markanın elektrikli ve hibrit motor seçeneklerine sahip modellerinin fiyatlarının yanında Ekim ayına özel indirimler, kredi fırsatları ve satın alma avantajları da merak ediliyor.

Peki Ekim 2026 Volvo sıfır araç fiyatları ne kadar, Volvo'nun hangi modellerinde kampanya var? İşte Volvo Ekim 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Volvo Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Volvo XC90

Volvo tüm modeller fiyat listesi - Ekim 2026

Volvo XC90

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
EX30 2.472.390 TL -
EX30 Cross Country 3.950.016 TL -
EX40 4.453.361 TL -
EC40 4.552.406 TL -
V60 6.115.694 TL -
XC60 7.489.130 TL -
XC90 11.605.550 TL -
ES90 7.027.440 TL -

Volvo XC90 Kampanyası: 250 Bin TL’ye Kadar Takas Desteği

Volvo XC90 Mild Hybrid ve XC90 Plug-in Hybrid modellerinde 31 Ekim 2026’ya kadar 250.000 TL’ye kadar takas desteği sunuluyor. Mevcut aracını takasa vererek XC90 sahibi olmak isteyenler özel koşulları öğrenmek için Volvo yetkili satıcılarıyla iletişime geçebilir.

Volvo XC60 Mild Hybrid Kampanyası: 6,311 Milyon TL’den Başlayan Fiyat

Yenilenen Volvo XC60 Mild Hybrid, 31 Ekim 2026 tarihine kadar 6.311.151 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Bu kampanyanın fiyatına MTV, plaka masrafları, noter harcı ve trafik sigortasının dahil olmamakla birlikte kampanya yalnızca yenilenen XC60 Mild Hybrid modelleri için geçerlidir.

Volvo XC60 Plug-in Hybrid Kampanyası: 7,149 Milyon TL'den Başlayan Fiyat

Yenilenen Volvo XC60 Plug-in Hybrid, 31 Ekim 2026’ya kadar 7.149.476 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanya yalnızca yenilenen XC60 Plug-in Hybrid modellerini kapsıyor.

Volvo EX40 Kampanyası: 3,705 Milyon TL’den Başlayan Fiyat

Tamamen elektrikli Volvo EX40, 31 Ekim 2026’ya kadar 3.705.834 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla sunuluyor. Kampanya ise yalnızca tamamen elektrikli EX40 modellerini kapsamakta.

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