Vücudunuzun Folik Aside İhtiyacı Olduğunu Gösteren 7 Belirti

Vücudumuzun birçok farklı türde maddeye ihtiyacı var. Yetişkin bir insanın ise günde 400 mikrogram folik asit alması gerekiyor. Peki bu maddenin yokluğunda vücudumuzda neler olur?

ABD’deki Tıp Enstitüsüne göre, yetişkin bir insanın günde 400 mikrogram folik asit tüketmesi gerekiyor. Folat ve B9 vitamini olarak adlandırılan bu madde; vücudumuzun DNA onarımına ve kırmızı kan hücreleri üretmesine yardımcı olduğu için sağlımız için önem arz ediyor. Bu noktada vücudunuz bazı durumlarda bu ihtiyacı dışa vuruyor ve adeta ‘bana folik asit gönder’ diyor. İşte vücudunuzun folik asite ihtiyacı olduğunu gösteren ve sizin de buna kulak vermenizi gerektiren 7 belirti.

7. Anlama zorluğu

Folik asit, merkezi sinir sisteminiz için oldukça önemlidir. Vücudunuzda bu vitamin eksik olduğunda; konsantre olmakta zorluk çekebilir, unutkanlık sorunu yaşayabilir ve kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Rahatsızlığınız uygun şekilde tedavi edilmezse, Alzheimer gibi hastalıkların ortaya çıkması olasıdır.

6. Vücut ağrıları

Bazen vücudumuzda bazı yerlerin nedensiz ağrıdığını düşünürüz. Aslına bakarsanız hiçbir şey nedensiz değildir ve bu ağrıların da bir sebebi vardır. Özellikle göğüs ve bacaklarınızda oluşan ve nedensiz yere gerçekleştiğini düşündüğünüz ağrıların ana sebebi, folik asit eksikliği olabilir.

5. Soluk cilt rengi

Kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobin, akciğerlerinizden gelen tüm oksijeni vücudunuzun dokularına taşımakla sorumludur. Vücudunuz folik asitten yoksun olduğunda, iç organlarınıza gereken miktarda hemoglobin ulaşmayabilir. Bu durum ise kas zayıflığı, yorgunluk, solgun cilt, el ve ayaklarda oluşan uyuşukluk hissi olarak sonuçlanır.

4. Nefes darlığı

Normal zamanlarda herhangi bir sorunla karşılaşmamışken bile nefes darlığı hissederseniz, bu durum vücudunuzun kırmızı kan hücrelerinden yoksun olduğu için oksijen seviyenizin düşük olduğu anlamına gelir. Bu semptomun yanı sıra, artmış kalp atım hızı ve baş dönmesi hissi, sizlere bayılıyormuş gibi hissettirebilir.

3. Sindirim problemi

Mide bulantısı, kusma, mide ağrısı ve yemek sonrası ishal gibi gastrointestinal semptomlar vücudunuzun folik asit içermediğini gösteren ilk belirtiler olabilir. Bunun yanı sıra, bir anda gerçekleşen hızlı kilo kaybıyla da karşılaşabilirsiniz.

2. Ağız yaraları ve dil şişmesi

Bu belirtiler genellikle folat eksikliği oldukça şiddetli olduğunda ortaya çıkar, bu yüzden bu tür belirtileri ihmal etmemelisiniz. Bu noktada dilinizin ucu ya da kenarı genellikle şişmiş, kırmızı veya parlak görünebilir. Kırmızı kan hücrelerindeki azalmaya bağlı olarak, yutkunurken de ağrı hissedebilirsiniz.

1. Azalmış tat duygusu

Bazı çalışmalara göre ağız yaralarına ek olarak, folik asit eksikliği azaltılmış tat duygusu olarak da karşımıza çıkabilir. Bunun nedeni, papilla denilen tat reseptörlerinin, mevcut dil problemleri nedeniyle beyninize sinir sisteminiz yoluyla mesaj gönderememesidir.