Disney+'ın önümüzdeki ay çıkacak yeni dizisi WandaVision'ın yeni fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman, daha önce görmediğimiz bazı sahneler içeriyor.

WandaVision'un Marvel’ın resmi Twitter hesabından paylaşılan fragmanında daha önce görmediğimiz yeni sahneler yer alıyor. Avengers: Endgame’in ardından Wanda’nın kendi beyninde yarattığı bir evrenin anlatıldığı düşünülen dizi, muhtemelen Wanda ve Vision'ın birlikte olduğu bir sit-com dizisi olacak. Elbette dizi başlarda böyle ilerleyecek olsa da sonraki bölümlerde gerçekliğe yeniden dönüp Marvel Sinematik Evreni'ne bağlanacağını öngörebiliriz.

WandaVision fragmanı:

Fragmana ulaşamıyorsanız, buraya tıklayarak Marvel'ın resmi Twitter sayfasına ulaşabilirsiniz.

WandaVision ne zaman yayınlanmaya başlayacak?

2021 kronolojisinde toplamda 6’sı dizi 4’ü film olarak yayınlanması beklenen ve Marvel evrenini genişletme planlarına devamlılık getiren Marvel’ın, karşımıza çıkacak olan ilk dizisi WandaVision, 15 Ocak 2021 tarihinde ekranlarda olacak. Toplam 6 bölümden oluşacak olan dizinin her hafta 1 bölüm olacak şekilde yayınlanması bekleniyor.

WandaVision'da hangi oyuncular yer alıyor?

Daha önceden Marvel Sinematik Evreninde aşina olduğumuz, Scarlet Witch (Wanda) karakterini canlandıran Elizabeth Olsen ve Vision karakterini canlandıran Paul Bettany, dizinin başrol oyuncuları olarak karşımıza çıkacaklar. Tabi tanıdığımız başka yüzlerden olan ve daha önceden Thor filminde gördüğümüz Darcy Lewis karakterini canlandıran Kat Dennings de dizinin oyuncu kadrosu arasında bulunuyor. Bir başka sürpriz isim ise daha önce DC’nin Aquaman filminde gördüğümüz, Dr. Stephan Shin karakterini canlandıran Randall Park olacak. Peki sizler WandaVision dizisinden neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.