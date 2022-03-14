Web Geliştiricileri Toplansın: Kısa ve Ödüllü Anket Başladı!

Her yıl düzenlediği Developer Nation Survey ile dünya çapındaki mobil uygulama ve yazılım geliştiriciliği trendlerini belirleyen SlashData, bu kez web geliştiricilerine özel, daha kısa ve elbette ödüllü bir anket başlattı. Detaylarını açıklıyoruz.

Yazılım dünyasındaki son trendleri yakından takip etmek için başat araştırmalardan birisi olan, SlashData’nın her yıl düzenlediği Developer Nation Survey kapsamında yeni bir anket açıldı. Web geliştiricilerine özel olarak düzenlenen bu anketin katılımcılarına bazı ufak hediyeler de verilecek.

Toplam 4 dakikanızı ayırmanızın yeteceği anketin temel amacı web geliştirme dünyasındaki trendleri yakından anlamayı amaçlıyor. Her zaman olduğu gibi bu anketin sonuçları hazır olunca tüm katılımcılara gönderilecek. Ayrıca anketi doldurmak için giriş yapmanıza gerek yok, ancak giriş yapanlar aşağıdaki hediye listesinden bir hediyeyi kazanma şansı elde edecek.

Professional Web Developers Survey ödülleri:

Jetbrains Pycharm Phyton geliştirme ortamı

Yıllık Github Teams üyeliği

Amazon kuponları ve nakit ödülleri

App Store ve Google Play kuponları.

Ankete katılmak için buradaki bağlantıya tıklayabilir ve bir hesap açtıktan sonra katılarak hediye kazanma şansı elde edebilirsiniz. Katılım için son tarih 20 Mart 2022. Ayrıca unutmayın, açtığınız hesabı SlashData’nın diğer Developers Economics Survey anketlerinde de kullanabilir, daha önce bu anket için hesap açtıysanız yine onunla giriş yapabilirsiniz.