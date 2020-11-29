Birçoğumuzu oyunlarla tanıştıran ve oyun dünyasına sokan web tabanlı oyunlar olmuştur. İnternet kafelerde sabah akşam oynadığımız bu oyunlara, basit olmalarına rağmen hâlâ bugün bile geri dönüp bakabiliyoruz. Hazırsanız hep beraber bağımlılık yaratan oyunların bulunduğu web tabanlı oyunlar listemize yakından bir göz atalım.

Kış aylarının gelip hastalık ihtimalinin arttığı bugünlerde, koronavirüs salgını etksini daha şiddetli göstermeye başladı. Bu durumda hâliyle karantina ve yasaklar geri gelmiş oldu. Peki bu sıkıcı karantina günlerinde oynayacak oyun bulamıyor musunuz? Bir dönem bizleri bilgisayar başına esir eden web tabanlı oyunlar hâlâ oyun dünyasında önemli bir yer tutuyor.

Ateş ve Su, Ikariam, Legends of Honor, Travian ve benzeri daha birçok web tabanlı oyun, bugün hâlâ erişime açık ve oynanabiliyor. Bu içeriğimizde belki de daha önce duymadığınız ama bir kere oturunca başından kalkamayacağınız oyunlardan oluşan web tabanlı oyunlar listemize yakından bakıyoruz.

Başından kalkamayacağınız web tabanlı oyunlar:

GeoGuessr

Punk-O-Matic 2

DragonFable

Spelunky HTML5

Slither.io

Gartic.io

DOOM

DarkOrbit

Pokémon Showdown

Jacksmith

Papa’s Burgeria

Papa’s başlığı altında birçok yemek yapma ve restoran işletme oyunu bulunsa da bu oyunların en iyilerinden biri şüphesiz Papa’s Burgeria. Bir burger restoranının başına geçtiğimiz bu oyunda sipariş almadan hazırlamaya kadar her şeyi tek başımıza halletmeye çalışıyoruz.

Gelen siparişleri ne kadar doğru hazırladığımız ise çok önemli. Bu sayede daha fazla bahşiş kazanıp restoranımıza daha çok müşteri çekmek için çeşitli dekorasyon malzemeleri satın alabiliyoruz. Gün gün ilerleyen oyunda ise gün geçtikçe müşteri sayısı artıyor ve müşteriler daha zorlu siparişler vermeye başlıyor. Papa’s serisinin diğer çok sevilen oyunlarının hepsine buradan ulaşabilirsiniz.

Jacksmith, hem RPG hem de simülasyon öğelerini bir arada barındıran bir oyun. Jacksmith oyununda çeşitli yaratıklarla savaşan savaşçılara zırhlar ve silahlar yapan bir demirciyi canlandırıyoruz. Kullanılan malzemeye göre kalitenin değiştiği silahları yapmanın ise birden çok yolu bulunuyor. Tabii bu silahları yaparken size verilen tariflere de uymak zorundasınız, aksi takdirde bölümleri geçmek imkânsız olacaktır.

Fakat istenilen silah türü dışında silahın hangi madenden yapılacağı ve hangi malzemelerin kullanılacağı tamamen size kalmış bir durum. Bu malzemeleri kullanırken de o bölümde karşınıza gelecek düşmanların elementsel özelliklerine iyi bakmanız gerekiyor, çünkü her malzemenin bir köken elementi oluyor. Bu elementlerden hangilerinin mevcut düşmanlara daha çok hasar verdiğini bilmek, bölümü geçmenize ve daha fazla malzeme düşürmenize yardımcı olacaktır.

Birçoğumuz çocukluğunu Pokémon çizgi filmleri ve belki oyunlarıyla geçirmiştir. Durum böyle olunca Pokémon ile alakalı herhangi bir şey hâlâ dikkatimizi çekebiliyor. Pokémon Showdown ise “Hepsini yakala” repliği yerine daha çok “Hepsini yen” üzerine odaklanan bir oyun.

Pokémon oyunlarında bulunan o eşsiz Pokémon savaşlarını bu oyun sayesinde enerjinin dolmasını veya seviye atlamayı beklemeden yapabiliyorsunuz. Eğer ara sıra birkaç Pokémon düellosu yapmak istiyorsanız, Pokémon Showdown tam size göre bir oyun.

DarkOrbit, ülkemizde uzun yıllardır aktif olarak oynanan ve çok büyük bir topluluğa sahip olan ender web tabanlı oyunlardan. Cyberpunk bir atmosfere sahip olan DarOrbit’te insanlık artık galaksiye hakim olmuş ve uzay pilotları galaksiler arasında rahatça dolaşabiliyor.

Mars, Venüs veya Dünya tabanlı bir şirkete üye olarak başladığımız oyunda görevleri yerine getirerek daha fazla kaynak kazanmaya ve bu kaynaklar ile yeni uzay gemileri, lazer topları, kalkanlar ve daha birçok ekipmanı almaya çalışıyoruz. Oldukça fazla oyuncuya sahip olan DarkOrbit’i çevrimiçi olarak web üzerinden oynayabileceğiniz gibi oyunun kendisini bilgisayarınıza da indirebilirsiniz.

Oyun dünyasında FPS türünün atası olan DOOM, web tabanlı oyunlar denilince ilk akla gelen stüdyolardan biri olan Kongregate tarafından web tabanlı bir oyun hâline getirilmiş. Oyuncuların Minecraft’ta bilgisayar toplayıp oynadığı klasik DOOM, web tabanlı olarak da rahatça oynanabiliyor. Eğer nostalji yaşamak ve eski atari salonlarının atmosferine dönmek istiyorsanız, DOOM’a bir göz atabilirsiniz.

Nokia 3310’larda gece gündüz oynadığımız Snake, daha gelişmiş ve daha eğlenceli hâli ile Slither.io olarak karşımıza çıkıyor. Aslında uzun yıllardır oyun dünyasında bulunan ve io uzantılı oyunların en popülerlerinden olan Slither.io, yenilenmiş ışıl ışıl grafikleri ile oynaması daha keyifli olarak karşımıza çıkıyor.

Oyunun amacı ise çok basit. O gün içerisinde oyundaki en büyük yılan olmak ve diğer oyuncuların sizin kuyruğunuza çarparak oyuna yeni baştan başlamalarını sağlamak. Eğer gün içerisinde en yüksek skora sahip olan oyuncu olursanız, diğer binlerce oyuncunun görebileceği bir mesajı ekrana yazabiliyorsunuz.

Web tabanlı oyunlar listemizin bir diğer io uzantılı oyunu Gartic.io, tahmin üzerine dayalı oldukça eğlenceli bir oyun. Rastgele herhangi bir lobiye girebildiğiniz veya arkadaşlarınızla oynayabildiğiniz bu oyunda her oyuncu bir kere çizim yapma hakkına sahip oluyor. Diğer oyuncuların görevi ise yapılan çizimin ne olduğunu tahmin etmek.

Gartic.io oynanış bakımından oldukça basit olsa da yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz ve uzun saatleri başında harcayabileceğiniz oldukça keyifli bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Gartic.io sayesinde iç karartan karantina günlerinde arkadaşlarınızla uzaktan da olsa eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Eğer Roguelike platform oyunlarını seviyorsanız, Spelunky ile oldukça güzel vakit geçirebilirsiniz. Bir mağarayı keşfettiğiniz bu oyunda mağaranın derinliklerine inerek toplayabildiğiniz kadar hazineyi toplamaya çalışıyorsunuz. Mağarada daha aşağılara doğru ilerledikçe zorluk da artıyor. Oyunun mantığı ise oldukça basit hayatta kaldıkça daha derine inebiliyor, daha derine indikçe daha fazla hazine bulabiliyorsunuz.

Sıra tabanlı rol yapma oyunlarını birçoğumuz seviyoruz. Web tabanlı oyunlar arasında bulabileceğiniz en iyi hikâyeye sahip sıra tabanlı RPG oyunlarından biri de DragonFable olarak karşımıza çıkıyor. Bir karakter yaratıp fantastik bir dünyaya daldığımız bu oyunda, görevleri yaparak seviye ve yeni ekipmanlar kazanmaya çalışıyoruz.

Ayrıca bu görevlerle birlikte bize oldukça tatmin edici uzun bir hikâye de eşlik ediyor. DragonFable’ın ejderhalarla, çeşit çeşit yaratıklarla ve birbirinden sürükleyici görevlerle dolu dünyasına bir kere girdiğinizde, gerçekten de bu dünyadan ayrılması bir hâyli zor oluyor.

Web tabanlı oyunlar listemizin son rol yapma oyunu olan Punk-O-Matic 2, oldukça alışılmışın dışında bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Bu oyunda Orta Çağ’da hayatta kalmaya çalışan bir savaşçı değil, sahnelerde enstrümanınızla var olmaya çalışan bir müzisyen rolünü üstleniyorsunuz.

Bir Punk müzik grubunu yönettiğiniz bu oyunda, grup üyelerinizi istediğiniz gibi özelleştirebiliyor ve en önemlisi kendi şarkılarınızı besteyelebiliyorsunu z. Oyunda gitar, bas gitar ve davul için ayrı ayrı birçok tablar ve çalış şekilleri bulunuyor. Bu araçları kullanarak istediğiniz uzunlukla eşsiz besteler oluşturabiliyor ve önce arkadaşınızı garajından başlamak üzere konserler verebiliyorsunuz.

Web tabanlı oyunlar listemizin belki de en eğlenceli oyunu olan GeoGuesser, başına oturduğunuzda uzun saatler geçirebileceğiniz bağımlılık yapan bir oyun. Daha önce pek benzeri görülmemiş bir oyun olan GeoGuessr, sizi Google Street View sayesinde dünyanın herhangi bir yerine ışınlıyor. Sizin göreviniz ise nerede olduğunuzu bulmak.

Oldukça basit bir oynanışa sahip olmasına rağmen çok keyifli bir oyun deneyimi yaşatan GeoGusser’da Türkiye’ye özel bölümler veya dünyanın ünlü mekânlarına ait bölümler de bulunuyor. GeoGuessr’ın tek kötü yanı ise 24 saatte sadece tek bir oyun oynayabiliyorsunuz.

Web tabanlı oyunlar listemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha internette eğlenceli vakit geçirebileceğiniz sayısız web tabanlı oyun bulunuyor. Fakat doğal olarak bu oyunların hepsini bir liste altında toplamak imkânsız. Sizler de favori web tabanlı oyunlarınızı yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.