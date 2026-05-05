WhatsApp'ın yeni beta sürümünde keşfedilene göre yakında gelecek yeni bir özellik, tıpkı Instagram'daki hikâyeler gibi WhatsApp durum paylaşımlarının da arşivlenmesini sağlayacak.

WhatsApp'ın Android için yayınlanan yeni beta güncellemesine göre kullanıcı deneyimini kökten değiştirebilecek bir özellik üzerinde çalışılıyor.

Henüz geliştirme aşamasında olan bu yenilik, durum paylaşımlarını sevenler için oldukça heyecan verici. Tıpkı Instagram'daki gibi artık 24 saat sonra kaybolan durumlar tamamen yok olmayabilir.

Kaybolan durumlar tarih oluyor

Bildiğiniz gibi WhatsApp durumları 24 saat sonra otomatik olarak siliniyor ve bir daha erişilemiyor. Bu da özellikle önemli anları paylaşan kullanıcılar için bazen can sıkıcı olabiliyor. İşte WhatsApp tam da bu noktaya el atıyor.

Yeni özellik sayesinde, süresi dolan durum güncellemeleri otomatik olarak arşivlenebilecek. Yani bir durum paylaştınız ve sonra “Keşke saklasaydım” dediniz… Artık buna gerek kalmayacak.

Tamamen otomatik ve gizli

Yeni sistemin en güzel yanlarından biri de otomatik çalışması. Durumunuzun süresi dolduğunda WhatsApp bunu kendi kendine arşive taşıyacak. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok.

Üstelik bu arşiv tamamen size özel olacak. Başkaları bu içeriklere erişemeyecek. Instagram'da olduğu gibi istediğiniz zaman açıp eski durumlarınıza göz atabilecek, hatta yeniden kullanabileceksiniz.

Ne zaman geliyor?

Şu an için özellik geliştirme aşamasında ve beta sürümünde test ediliyor. WhatsApp, sistemi daha stabil hale getirdikten sonra kademeli olarak tüm kullanıcılara sunmayı planlıyor.