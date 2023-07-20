WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme sürümü yayınladı. Bu güncellemenin içindeki en dikkat çekici özelliklerden biri ise grup aramalarındaki kişilerin 15’e çıkarılması oldu.

2.23.15.14 sürümlü güncellemeden önce, WhatsApp’ta grup araması yalnızca 7 kişiyle sınırlıydı ve bu, bazı durumlarda işlevsiz olabiliyordu.

Ancak yeni güncelleme sayesinde, ilk arama için seçebileceğiniz kişi sayısı 15’e yükselirken grup görüşmelerinde toplamda 32 kişi bulunabilecek.

Geçen sene, daha fazla kişinin bulunabileceği grup aramaları duyurulmuştu.

Nisan 2022 tarihinde WhatsApp, maksimum 32 katılımcıyla grup aramaları yapma özelliğinden bahsetmişti. Kasım 2022'de Mark Zuckerberg de görüşme başlatıldıktan sonra 32 kişilik grup araması yapma özelliğinin herkesin kullanımına açıldığını duyurarak bu özellikle ilgili benzer bilgileri paylaşmıştı.

Sonunda beklenen özellik geldi. Google Play Store'da bulunan en sonki WhatsApp beta güncellemesi 2.23.15.14 sayesinde, WhatsApp'ın artık maksimum 15 kişiyle görüşme başlatılabilecek.

Aramayı başlatırken maksimum 15 kişi seçilebilecek fakat toplamda 32 kişiye kadar kullanıcı katılabilecek.

Bu zamana kadar olduğu gibi, kişiler grup konuşmasına istediği zaman katılabilecek. İlk arama için seçebileceğimiz kişi sayısı ise 15’e yükselirken daha sonrasında 32 kullanıcıya kadar davet edilebilecek. Bu güncelleme temel olarak, grup araması oluşturma sürecinde katılımcıları seçme kolaylığını artırmaya odaklanmış gibi duruyor.

15 kişiye kadar grup araması başlatma özelliği, Google Play Store'dan WhatsApp beta güncellemesini yükleyen bazı beta test kullanıcıları tarafından şu anda kullanılabilir. Önümüzdeki günlerde ise daha da fazla kişinin kullanımına sunulacak.