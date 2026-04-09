WhatsApp'ın Merakla Beklenen "Kullanıcı Adı" Özelliğinin Testleri Başlıyor: İşte Kullanıcı Adı Alırken Dikkat Etmeniz Gereken Kurallar!

WhatsApp'ın merakla beklenen "kullanıcı adı" özelliği için testler çok yakında başlıyor. Peki kullanıcı adını seçmeden önce hangi kurallara dikkat etmeniz gerekecek?

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, uzun zamandır beklenen “kullanıcı adı” özelliğini yakında hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Yeni özellikle birlikte artık telefon numarası paylaşmadan iletişim kurmak mümkün olacak.

Kullanıcı adı özelliği nasıl çalışacak?

Bilmeyenler için WhatsApp’ın test ettiği bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, kendilerine özel bir kullanıcı adı belirleyerek başkalarıyla iletişim kurabilecek.

Böylece telefon numarası paylaşma zorunluluğu ortadan kalkacak ve kullanıcılar daha güvenli bir şekilde bağlantı kurabilecek.

Bir süredir gündemde olan bu yeni özellik, doğrudan herkese açılmayacak. Şirket önümüzdeki aylarda sınırlı sayıda kullanıcıyla testlere başlayacak. Bu süreçte sistemin stabilitesi ve güvenliği dikkatle izlenecek, ardından daha geniş bir kitleye sunulacak.

WhatsApp kullanıcı adı kuralları neler?

Yeni kullanıcı adı oluştururken bazı kurallar bulunacak.

3 ila 35 karakter arasında olmalı

En az bir harf içermeli

Sadece küçük harfler, rakamlar, nokta ve alt çizgi kullanılabilir

“www.” ile başlayamaz ve “.com” gibi alan adıyla bitemez

Ayrıca kullanıcı adlarının, Meta Platforms bünyesindeki diğer platformlar olan Instagram ve Facebook ile uyumlu olması gerekecek. Eğer aynı kullanıcı adı bu platformlarda da kullanılıyorsa hesabın size ait olduğunu doğrulamanız istenecek.

WhatsApp, ekstra güvenlik için “kullanıcı adı anahtarı” adlı yeni bir özellik de sunacak. Bu sistemde, size ilk kez mesaj atacak kişilerin sadece kullanıcı adınızı değil, aynı zamanda 4 haneli bir kodu da bilmesi gerekecek. Kullanıcı adıyla yapılan tüm mesajlaşmalar ise uçtan uca şifreli olmaya devam edecek. Yani mesajları yalnızca gönderen ve alıcı okuyabilecek.