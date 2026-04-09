Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

WhatsApp'ın Merakla Beklenen "Kullanıcı Adı" Özelliğinin Testleri Başlıyor: İşte Kullanıcı Adı Alırken Dikkat Etmeniz Gereken Kurallar!

WhatsApp'ın merakla beklenen "kullanıcı adı" özelliği için testler çok yakında başlıyor. Peki kullanıcı adını seçmeden önce hangi kurallara dikkat etmeniz gerekecek?

Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, uzun zamandır beklenen “kullanıcı adı” özelliğini yakında hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Yeni özellikle birlikte artık telefon numarası paylaşmadan iletişim kurmak mümkün olacak.

İçerikten Görseller

2
2

Kullanıcı adı özelliği nasıl çalışacak?

2

Bilmeyenler için WhatsApp’ın test ettiği bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, kendilerine özel bir kullanıcı adı belirleyerek başkalarıyla iletişim kurabilecek.

Böylece telefon numarası paylaşma zorunluluğu ortadan kalkacak ve kullanıcılar daha güvenli bir şekilde bağlantı kurabilecek.

Bir süredir gündemde olan bu yeni özellik, doğrudan herkese açılmayacak. Şirket önümüzdeki aylarda sınırlı sayıda kullanıcıyla testlere başlayacak. Bu süreçte sistemin stabilitesi ve güvenliği dikkatle izlenecek, ardından daha geniş bir kitleye sunulacak.

WhatsApp kullanıcı adı kuralları neler?

2

Yeni kullanıcı adı oluştururken bazı kurallar bulunacak.

  • 3 ila 35 karakter arasında olmalı
  • En az bir harf içermeli
  • Sadece küçük harfler, rakamlar, nokta ve alt çizgi kullanılabilir
  • “www.” ile başlayamaz ve “.com” gibi alan adıyla bitemez

Ayrıca kullanıcı adlarının, Meta Platforms bünyesindeki diğer platformlar olan Instagram ve Facebook ile uyumlu olması gerekecek. Eğer aynı kullanıcı adı bu platformlarda da kullanılıyorsa hesabın size ait olduğunu doğrulamanız istenecek.

WhatsApp, ekstra güvenlik için “kullanıcı adı anahtarı” adlı yeni bir özellik de sunacak. Bu sistemde, size ilk kez mesaj atacak kişilerin sadece kullanıcı adınızı değil, aynı zamanda 4 haneli bir kodu da bilmesi gerekecek. Kullanıcı adıyla yapılan tüm mesajlaşmalar ise uçtan uca şifreli olmaya devam edecek. Yani mesajları yalnızca gönderen ve alıcı okuyabilecek.

WhatsApp, OnlyFans'a Dönüşecek: Kanallara "Ücretli Abonelik" Geliyor WhatsApp, OnlyFans'a Dönüşecek: Kanallara "Ücretli Abonelik" Geliyor
Arabanıza WhatsApp Uygulaması Geliyor: İşte Sürücüleri Çok Sevindirecek Yeni Apple CarPlay Özelliği Arabanıza WhatsApp Uygulaması Geliyor: İşte Sürücüleri Çok Sevindirecek Yeni Apple CarPlay Özelliği
Whatsapp

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

Bir Sonraki Bilgisayarınız Android Olabilir: İşte Google'ın Yeni İşletim Sistemi Aluminium OS'ten İlk Görüntüler

Bir Sonraki Bilgisayarınız Android Olabilir: İşte Google'ın Yeni İşletim Sistemi Aluminium OS'ten İlk Görüntüler

Samsung, Yol Tutması Sorununu Çözen Harika Bir Uygulama Yayımladı

Samsung, Yol Tutması Sorununu Çözen Harika Bir Uygulama Yayımladı

WhatsApp'a MSN'i Hatırlatan Bir Özellik Geldi

WhatsApp'a MSN'i Hatırlatan Bir Özellik Geldi

Yeni Bir Zararlı Yazılım Keşfedildi: Bu Uygulamayı Telefonunuza İndirdiyseniz Derhâl Silmeniz Gerekiyor

Yeni Bir Zararlı Yazılım Keşfedildi: Bu Uygulamayı Telefonunuza İndirdiyseniz Derhâl Silmeniz Gerekiyor

Samsung Mesajlar Uygulaması Tarih Oluyor: İşte Kapanacağı Tarih

Samsung Mesajlar Uygulaması Tarih Oluyor: İşte Kapanacağı Tarih

WhatsApp, OnlyFans'a Dönüşecek: Kanallara "Ücretli Abonelik" Geliyor

WhatsApp, OnlyFans'a Dönüşecek: Kanallara "Ücretli Abonelik" Geliyor

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

Apple, App Store'daki Birçok Uygulamaya Gizemli Güncellemeler Yayımladı: Kimse Nedenini Bilmiyor!

Apple, App Store'daki Birçok Uygulamaya Gizemli Güncellemeler Yayımladı: Kimse Nedenini Bilmiyor!

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

Nisan 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: Sportage Hâlâ En Uygun C-SUV Seçeneklerinden Biri!

Nisan 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: Sportage Hâlâ En Uygun C-SUV Seçeneklerinden Biri!

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 MINI Fiyat Listesi Açıklandı (Fiyatları Pek Mini Değil)

Nisan 2026 MINI Fiyat Listesi Açıklandı (Fiyatları Pek Mini Değil)

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com