WhatsApp'a Çok Fazla Mesaj Alanları Mutlu Edecek Özellik Geliyor

WhatsApp, okunmamış mesajları yapay zekâ yardımıyla özetlemenizi sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor.

Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni özellikler getiriyordu. Şimdi ise çok fazla mesaj alan kullanıcıların acayip işine yarayacak yeni bir özellik hakkında detaylar geldi.

WABetaInfo tarafından uygulamanın iOS sürümünde test edildiği fark edilen bu özellik, kullanıcıların okunmamış mesajları uygulamaya girdiğinde özetlemesini sağlıyor. Aşağıdan nasıl çalışacağına dair ekran görüntüsünü görebilirsiniz.

Tek tıkla tüm okunmamış mesajlarınızın özetini görebileceksiniz

Görüntülerden de görebileceğiniz üzere sohbet sayfasının üst kısmına “Özet al” isimli yepyeni bir kısım eklenmiş. Kullanıcılar, buraya bastıklarında yapay zekâ desteğiyle okunmamış mesajların özetlerini oluşturabilecek. Yani sadece okumadığınız mesajlar olduğunda kullanabileceksiniz. Size o mesajların önemli noktalarını gösterecek ve tek tek okumadan hepsi hakkında bilgi almanızı sağlayacak.

WhatsApp’ta çok fazla mesaj alan kullanıcıların çok işine yarayacak ve Meta AI’dan güç alacak bu yeni özellik şu anda test ediliyor. Özellik için Meta’nın mesajların güvenli ve gizli tutulmasını sağlayan Özel İşleme teknolojisi kullanıldığını da belirtelim. Özetlerin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik belirsiz.