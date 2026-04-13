WhatsApp'a Harika Özellik: 49 Farklı Renkte Tema Geliyor!

WhatsApp Web'e çok daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşamanızı sağlayacak yenilikler geliyor. Yakında 49 farklı renk arasından sohbet temanızı seçebileceksiniz.

Dünyanın en popüler online mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için düzenli olarak yeni özellikleri kullanıma sunuyor veya test ediyordu. Şimdi ise tasarım konusunda hepimizi mutlu etmeyi başaracak bir yeniliğin yolda olduğu ortaya çıktı.

WABetaInfo tarafından fark edilen edilen ve şimdilik geliştirilme aşamasında olan yeni özellik, kullanıcıların sohbetleri kişiselleştirmesine olanak tanıyacak. Öyle ki yakında WhatsApp’ta çok sayıda tema arasından size en uygunu seçebileceksiniz.

49 tema geliyor

WhatsApp’ın web sürümünde göreceğimiz belirtilen bu yeni temalar, kullanıcıların kendilerine en uygun temayı seçip uygulamayı bu tasarımda kullanmasına imkân tanıyacak. Toplamda 49 farklı renk içeren temanın yeni özellikte yer alacağı da gelen bilgiler arasında.

Özellik, şimdilik geliştirilme aşamasında ve beta testlerine bile girmedi. Bu yüzden kullanıma sunulmasına daha uzun bir süre olduğunu söyleyebiliriz. Piyasaya sürüldüğünde sizleri bilgilendireceğiz. Temalar, sohbetlerden mesaj balonlarına kadar her yere uygulanacak ve deneyiminizi iyileştirecek.