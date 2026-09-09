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Android'den Sonra Şimdi iOS'ta: WhatsApp Sohbet Listesine Medya Ön İzleme Özelliği Geliyor!

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WhatsApp, iOS için sunduğu yeni güncellemeyle sohbet listesine fotoğraf, video ve çıkartmalar için medya ön izleme özelliği getiriyor.

Android'den Sonra Şimdi iOS'ta: WhatsApp Sohbet Listesine Medya Ön İzleme Özelliği Geliyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

WhatsApp, iOS kullanıcıları için sohbet listesinde medya küçük resim ön izlemelerini hayata geçiriyor.

Artık bir sohbet alanında paylaşılan en son fotoğraf, video veya çıkartma mesajının küçük bir ön izlemesi doğrudan sohbet listesinde görünecek. Kullanıcılar böylece sohbeti açmaya gerek kalmadan gönderilen içeriğin ne olduğuna dair hızlıca bilgi sahibi olabilecek.

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Android'den Sonra Şimdi iOS'ta: WhatsApp Sohbet Listesine Medya Ön İzleme Özelliği Geliyor!
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Android'den sonra iOS kullanıcılarına da geliyor

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Söz konusu medya önizleme özelliği ilk olarak WhatsApp'ın Android beta sürümlerinde test edilmişti. Android platformundaki başarılı testlerin ardından şirket, benzer bir deneyimi iOS cihazlara sunmak için çalışmalara başladı. App Store'da yayınlanan 26.34.74 sürüm numaralı WhatsApp güncellemesiyle birlikte iOS kullanıcıları da sohbet listesinde medya ön izlemelerini görmeye başladı. Özellik, Android'de olduğu gibi fotoğraf, video ve çıkartma formatlarını destekliyor.

Mevcut yapıda WhatsApp sohbet listesi, gelen son mesajı yalnızca metin olarak gösteriyordu. Bir fotoğraf geldiğinde sadece "Fotoğraf", video geldiğinde ise "Video" ibaresi yer alıyordu. Bu durum, sohbeti açmadan içeriğin ne olduğunu anlamayı zorlaştırıyordu.

Yeni güncellemeyle birlikte sohbet listesindeki "Fotoğraf" veya "Video" etiketinin hemen yanında ilgili medyanın küçük bir ön izleme resmi belirecek. Tasarım düzenini bozmayacak şekilde eklenen bu küçük resimler, mesajı okundu bilgisi vermeden gözden geçirmeyi son derece kolaylaştırıyor.

App Store üzerinden sunulan en son güncellemeyi yükleyen bazı iOS kullanıcıları bu özelliği kullanmaya başladı ancak yenilik henüz tüm kullanıcılara açılmış değil. Uygulamayı güncellemenize rağmen küçük resimleri göremiyorsanız, özelliğin önümüzdeki haftalarda cihazınıza gelmesini bekleyebilirsiniz.

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