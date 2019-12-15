Yüzüklerin Efendisi hayranlarının merakla beklediği Yüzüklerin Efendisi dizisinin başrol koltuğunda oturan isimlerden Will Poulter, projeden çekildiğini açıkladı. Poulter'ın aldığı bu kararın mecburi olduğu iddia ediliyor.

Will Poulter’ın Yüzüklerin Efendisi dizisinden ayrılma kararını isteyerek değil, mecburiyetten aldığı iddia ediliyor. Variety’den gelen bir kaynak, Poulter’ın bu yüksek bütçeli diziye eylül ayında katıldığını ancak programında yer alan diğer projelerle çakıştığı için diziden ayrılma kararı aldığına işaret ediyor.

Will Poulter’ın, JRR Tolkien’in efsaneleşmiş romanları Yüzüklerin Efendisi’nin dizi uyarlamasında yer alacağı biliniyordu. Fakat canlandıracağı karakteri ile ilgili detaylar henüz gün yüzüne çıkmamıştı. Yalnızca başrolde yer alan karakterlerden biri olacağı biliniyordu.

26 yaşındaki genç oyuncu Will Poulter, en son 2019 yılında yapılan Midsommar projesinde yer aldı

Yüzüklerin Efendisi dizisinde yer alacak diğer oyuncular da bir hayli parlak gözüküyor. Oyuncu kadrosunda, Game of Thrones dizisinde yıldızı parlayan Joseph Mawie’nin yanı sıra Markella Kavenagh ve Ema Horvath da yer alıyor.

Amazon’un üstlendiği Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimleri 2020 yılında Yeni Zelanda’da başlayacak. Projenin toplam bütçesinin yaklaşık 1 milyar dolar olacağı düşünülüyor. Buna ek olarak, dizinin yazar koltuğunda da Star Trek 4’ün yazarı JD Payne ve Patrick McKay yer alıyor.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde DC’nin yeni dizisi Stargirl’ün ilk uzun fragmanı seyirciyle buluştu:

DC evreninin yakın zamanda süper kahraman meraklılarıyla buluşturacağı yeni dizisi Stargirl'ün uzun fragmanı seyirciyle buluştu. Heyecanla dolup taşan yeni fragmanla birlikte Courtney Whitmore’un nelerin üstesinden geleceğine dair genel bir fikre sahip oluyoruz.

DC evreni, önümüzdeki yıl hayranlarının karşısına yepyeni bir diziyle çıkıyor. "Stargirl" olarak adlandırılan yeni dizinin çalışmaları halihazırda devam ederken dizi severler de heyecanla gelişmeleri takip ediyorlar. DC evrenine yeni bir yön kazandıracağı düşünülen dizi, hayranları yeni bir hikaye ile tanıştıracak. Geçtiğimiz günlerde de Stargirl'ün ilk uzun fragmanı hayranlarla buluştu.

Stargirl dizisinin odak noktasında; Courtney Whitmore adında bir lise öğrencisi ve üvey babası Pat Dugan yer alıyor. Tabii, üvey babasının DC evreninde yer alan süper kahramanlarından Star-Spangled Kid'in yardımcısı olduğundan da bahsetmekte fayda var.

İşte dizinin fragmanı: