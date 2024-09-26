2000'li yılların ikonik medya oynatıcısı Winamp'ın kaynak kodları, GitHub'da yayımlandı. Geliştirici ekip, uygulamanın daha da modern hâle getirilmesi için yardım istiyor.

İlk kez 1997 yılında tanıştığımız ve 2000'li yıllarda tüm bilgisayar kullanıcıları için vazgeçilmez bir yere sahip olan Winamp ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geliştirici ekip, yazılımın kaynak kodlarını GitHub üzerinden yayımladı. Bağımsız geliştiriciler, bu hamle ile Winamp geliştiricileri ile iş birliği yapma fırsatı yakalayacaklar.

Winamp, pek çoğumuz için artık kullanılmıyor olsa da ekip, bu yazılımdan hiçbir zaman vazgeçmedi. Hatta uygulama, hâlâ düzenli olarak güncelleme alıyor ve modern özellikler de sunuyor. Aslına bakacak olursak yazılımın açık kaynak kodlu hâle getirilmesinin nedeni de tam olarak buydu. Ekip, Winamp'ı daha da modern hâle getirmek için üçüncü taraf geliştiricilerden yardım alacak.

Winamp'ın kaynak kodları, daha şimdiden büyük ilgi gördü

Winamp kaynak kodlarının GitHub'da yayımlanması, geliştiricileri heyecanlandırmış gibi görünüyor. Zira yaptığımız kontrollerde, projenin daha şimdiden 4.500'den fazla yıldız aldığını ve 1.100'den fazla çatallanmış versiyon oluşturulduğunu görüyoruz. Bu da nostaljik uygulamanın, yakın bir gelecekte bomba gibi iyileştirmelerle karşımıza çıkabileceği anlamına geliyor.

Eğer siz de yazılım işleriyle ilgileniyorsanız ve Winamp'ın kaynak kodları üzerinde çalışmalar yapmak isterseniz buradaki bağlantı üzerinden GitHub kodlarına ulaşabilirsiniz.