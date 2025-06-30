Microsoft, Windows 11'in sonraki güncellemesi 25H2 ile birlikte yepyeni bir kurulum sürecine geçiş yapacağını ve güncelleme boyutunun da azalacağını açıkladı.

Microsoft, Windows 11’in yeni sürümü olan 25H2 güncellemesini duyurdu fakat bu güncellemeyle ilgili şirketin bugün aktardığı ilginç gelişme, önceki versiyonlara göre çok daha hızlı ve zahmetsiz bir kuruluma sahip olacağı yönünde.

Önceki büyük güncelleme olan 24H2, tüm sistem kodunun değiştirildiği ve oldukça uzun süren bir işlemden ibaretti. Bazı eski bilgisayarlarda güncelleme sürecinin yaklaşık iki saat sürdüğü söyleniyordu. Microsoft şimdi bu yöntemi bırakarak daha pratik bir sisteme geçiyor.

25H2 güncellemesi çok daha hızlı kurulacak

Yeni sistemle birlikte, Windows 11 25H2 güncellemesi geldiğinde dosyalar bilgisayarınıza arka planda yavaş yavaş indirilecek. Her şey hazır olduğunda küçük bir “etkinleştirme paketi” sayesinde sistem hızla güncellenecek. Bu sayede sadece bilgisayarınızı yeniden başlatarak yeni sürüme geçebileceksiniz. Ayrıca indirme boyutu da yaklaşık %40 daha küçük olacak.

25H2 güncellemesinin Eylül veya Ekim gibi yayınlanması bekleniyor. Henüz hangi yeniliklerin geleceği tam olarak açıklanmadı ancak içerik bakımından 24H2 güncellemesi kadar büyük olması bekleniyor.

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