Microsoft, çift ekranlı ve katlanabilir cihazlar için tasarladığı Windows 10X'te daha gelişmiş erişilebilirlik özellikleri sunacak. Şirketin bu noktadaki odaklarından biri sesli kontrol özelliği ve üzerinde çalıştığı yeni sistem, Cortana'yı destekleyebilir.

Microsoft, sesli asistanı Cortana'yı Windows 10'da geri plana itmesine rağmen, şirket hala işletim sistemini sesle kontrol etmeyi sağlayan konseptten vazgeçmek istemiyor. Hatta yazılım devi, Windows 10X'in piyasaya sürülmesiyle daha fazlasını hedefleyerek, doğrudan sesli kontrolü desteklemeye çalışıyor.

Microsoft, daha önce LinkedIn aracılığıyla verdiği iş ilanlarında Windows 10X için yeni bir sesli kontrolü özelliği üzerinde çalışacak mühendisler arıyordu. Şirket çok fazla ayrıntı paylaşmasa da özelliğin yeni bir uygulama olacağını belirtmişti.

Yani yeni sistemin Cortana'dan ayrı bir özellik olacağı düşünülüyor. Öte yandan, yeni sesli kontrol özellikleri Cortana'ya bağlıysa, Siri ve Google Asistan gibi rakiplerinin gerisinde kalan Microsoft'un dijital asistanına işlevsellik açısından önemli bir destek sağlayabilir.

Aynı zamanda Microsoft'un yeni sesli kontrol sistemi, erişilebilirlik özelliği olarak çok iyi bir şekilde geliştirebilir ve böylece Cortana ilk başta tasarlandığından farklı olarak daha gelişmiş özelliklere kavuşabilir.

Microsoft, verdiği iş ilanında Yardımcı Teknoloji (Assistive Technology) olarak tanımladığı yeni sistemi için, "sesli komut ve kontrol için kavramsal hizmetlerden yararlanmak, uygulama bağlamında ilginç bileşenleri tanımlamak, tüm masaüstüyle etkileşim kurmak, 10X OS ile güvenlik ve bütünlük kapsamında yeni yollarla etkileşim kurmak." gibi işlevlere dikkat çekmişti.

Windows 10X'in Microsoft'un 2020 yılının sonlarına doğru tanıtmayı planladığı Surface Neo'da kullanılacak. Windows 10X, yenilenmiş bir Başlat menüsü ve güncellenmiş bir İşlem Merkezi de dahil olmak üzere yeni özellikler sunacak.