Microsoft, 30 gün sonra hizmetini sonlandıracağı Windows kurulumları için hatırlatma uyarısı yayımladı.

Windows 11 Enterprise, Education ve IoT Enterprise versiyonları için 21H2, Home ve Pro versiyonları için ise 22H2 kurulumları için önümüzdeki aydan itibaren hizmet desteğini sonlandıracak. Teknoloji devi bu işletim sistemi kurulumlarını kullananlar için 30 gün uyarısını yayımladı. Yani bu işletim sistemi kurulumlarına sahip olan kişi veya kurumların cihazlarını daha yeni bir kuruluma geçirmeleri gerekiyor.

8 Ekim 2024'te gelecek yeni güncelleme ile birlikte, henüz güncellenmemiş olan cihazlar da zorunlu olarak 23H2 versiyona geçirilecek. Bu kararın gerekçesi olarak ise cihazların siber saldırılara karşı daha güvenilir olmasını sağlamak gösteriliyor.

Microsoft, güvenliği gerekçe gösteriyor.

Microsoft, "8 Ekim 2024 tarihinde, Windows 11, sürüm 21H2 (Enterprise, Education ve IoT Enterprise sürümleri) ve Windows 11, sürüm 22H2 (Home ve Pro sürümleri) hizmet süresinin sonuna ulaşacak. 8 Ekim 2024'te yayımlanacak olan yaklaşan Ekim 2024 güvenlik güncellemesi, bu sürümler için mevcut olan son güncelleme olacak. Bu tarihten sonra, bu sürümleri çalıştıran cihazlar, en son güvenlik tehditlerine karşı korumalar içeren aylık güvenlik ve önizleme güncellemelerini artık alamayacak. Konuyla ilgili olarak kendi blogundan bir açıklama yayımlayan, "8 Ekim 2024 tarihinde, Windows 11, sürüm 21H2 (Enterprise, Education ve IoT Enterprise sürümleri) ve Windows 11, sürüm 22H2 (Home ve Pro sürümleri) hizmet süresinin sonuna ulaşacak.yayımlanacak olan yaklaşan Ekim 2024 güvenlik güncellemesi, bu sürümler için mevcut olan son güncelleme olacak. Bu tarihten sonra, bu sürümleri çalıştıran cihazlar, en son güvenlik tehditlerine karşı korumalar içeren aylık güvenlik ve önizleme güncellemelerini artık alamayacak.

Sizi korumaya ve verimli kalmanıza yardımcı olmak için, yönetilmeyen Windows 11 Home ve Pro cihazları, hizmet süresinin sonuna yaklaşırken, Windows Update otomatik olarak bir özellik güncellemesi başlatacaktır. Windows 11, sürüm 23H2'ye geçmek, cihazınızı destekli tutar ve güvenlik ile ekosistem sağlığı için kritik olan aylık güncellemeleri almaya devam etmenizi sağlar." ifadelerini kullandı.

Microsoft, 23H2 versiyonu temmuz ayında yayımlanmıştı. Firmanın ekim güncellemesi ile birlikte 24H2 versiyonu dağıtmaya başlaması bekleniyor.