Windows 7'nin Kullanım Oranının Hala %25 Olduğu Açıklandı

NetMarketShare'dan aldığı verileri kamuoyu ile paylaşan WCCFTech, Windows 7'nin kullanım oranının yüzde 25 olduğunu açıkladı. Bu yüksek oran, kullanıcıların Windows 7'den vazgeçmemekte kararlı ve şirketin de ücretli destek veriyor oluşuna bağlanıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, 2020 yılının başında 10 yıl boyun hizmet verdiği efsane işletim sistemi Windows 7'nin fişini çekti. Ancak şirketin en güncel sistemi olan Windows 10'u kullanmak istemeyen milyonlarca kullanıcı, her türlü güvenlik riskine karşın Windows 7'den vazgeçmedi. Konuyla ilgili olarak gelen son bilgiler ise Windows 7'nin hala güçlü bir işletim sistemi olduğunu, kullanıcıların Windows 7'den vazgeçmemeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Bir süre önce son mali çeyrekteki gelirleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Microsoft, Windows 7'ye verilen desteğin sona erdirilmesinin, bilgisayar sektöründe büyümeye yol açtığını söyledi. Hatta şirket tarafından yapılan açıklamalara göre profesyonel düzeyde olmayan OEM ürünlerin gelirlerinde yüzde 24 civarında artışlar yaşandı. Ancak WCCFTech ekibin yaptığı açıklamalara göre bu durum, Windows 7'deki kullanıcı sayısını pek de etkilemedi.

"Dünya üzerindeki her 4 bilgisayardan 1 tanesi, Windows 7 çalıştırmaya devam ediyor"

NetMarketShare'dan aldığı verileri paylaşan WCCFTech, 2020 sonu itibarıyla dünya üzerindeki her 4 bilgisayardan 1 tanesinde Windows 7 kullanıldığını ileri sürüyor. Bu rakamların Microsoft tarafından resmi olarak açıklanmadığını söyleyen meslektaşlarımıza göre Microsoft'un en azından belirli kesimler için hala ücretli destek imkanı sunuyor oluşu, Windows 7 ile çalışan bilgisayar sayısında gözle görülür seviyede düşüş olmamasının en önemli nedenlerinden bir tanesi.

Aslına bakacak olursak böyle bir şeyin mümkün olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yapılan araştırmalar ve yine resmi olmayan bilgilere göre Windows 7, bugün daha çok şirketler ve devlet sistemlerinde kullanılıyor. Bu da Windows 7'yi kullanan ve Microsoft'tan ücret karşılığında destek alabilecek kemik bir kitlenin olduğu anlamına geliyor. Ancak Windows 7'yi kullanan bilgisayar sayısının yüzde 25 seviyelerinde olmasını doğrulayabilecek olan tek kurum Microsoft ve şirket, bu konuda herhangi bir açıklama yapmamak konusunda ısrarcı davranıyor. Bu da söz konusu iddiaların, gerçek olabileceği düşüncesini yoğunlaştırıyor.