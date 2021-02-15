Microsoft xCloud, İnternet Tarayıcılarını da Destekleyecek

Microsoft'un xCloud hizmeti için web sürüm tasarladığı açığa çıktı. The Verge tarafından paylaşılan ekran görüntüleri, Microsoft'un bulut oyun akış hizmetine Chromium tabanlı internet tarayıcıları üzerinden de erişilebileceğini ortaya koyuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, 2018 yılında "xCloud" olarak isimlendirdiği bulut oyun akış hizmetini duyurdu. Google Stadia ve Türkiye'ye sunucularıyla birlikte giriş yapan NVIDIA GeForce Now benzeri bir hizmet olarak duyurulan xCloud, bir süre sonra da beta kapsamda hayatımıza girecek. Ancak Microsoft, beta sürecini başlatmadan önce atılması gereken önemli bir adımı da atmayı ihmal etmemiş gibi görünüyor.

Microsoft'un xCloud hizmetiyle ilgili çalışmalarından haberdar olan kaynaklarla iletişime geçen The Verge ekibi, xCloud hizmeti için hazırlanan web sürüme ait ekran görüntülerine ulaşmayı başardı. Konuyla ilgili bazı bilgiler edinen The Verge'e göre Microsoft, hizmetin genel betasını başlatmadan önce web sürümü de hazır hale getirdi ve şu sıralar, xCloud'un web sürümü için test çalışmaları devam ediyor.

Microsoft xCloud, internet tarayıcılarında işte böyle görünecek

Paylaşılan ekran görüntüler, Microsoft xCloud'un web sürümünün, tıpkı Android telefon ve tabletlerde olacağı gibi basit bir arayüze sahip olacağını ortaya koyuyor. Xbox Game Pass Ultimate isimli abonelik hizmetini kullanan oyuncular için hesap bağlama imkanı sunan web sürüm, bu aşamadan sonra platformdaki tüm oyunlara ulaşılmasını sağlıyor. Arayüzde kullanıcıyı yoracak hiçbir detayın olmayışı, kullanıcı deneyimini ciddi anlamda etkileyecek gibi görünüyor.

Microsoft xCloud'un web sürümü, oyunların doğrudan tarayıcı üzerinden açılmasını sağlıyor. Kullanılan ekrana göre optimize olarak çalışan hizmet, bu sayede oyunların tüm monitör boyutları için tam ekran oynanabilmesine imkan tanıyor. Ancak kullanıcılar, şu an için internet sitesini kullanarak 4K oyun deneyimi yaşayamayacaklar gibi görünüyor. Çünkü Microsoft'un, xClod için Xbox Series S sunucularından yararlandığı biliniyor. Bu da Xbox Series X sunucuları kullanılmaya başlayana kadar, 4K çözünürlük imkanı olmayacağı anlamına geliyor.

Şu ana kadar edinilen bilgiler, bu web sürümün sadece Chromium tabanlı tarayıcılarda kullanılabildiğini ortaya koyuyor. Ancak sürecin ilerleyen dönemlerde de sadece Chromium tabanlı tarayıcılar için devam mı edeceği yoksa diğer internet tarayıcıların da bu hizmeti destekleyip desteklemeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor.

Microsoft xCloud'un web sürümünün yayınlanması, özellikle de iPhone ve iPad sahiplerini memnun edecek. Çünkü Apple, aldığı bir karar ile uygulama mağazasında bu tür hizmetlere izin vermeyeceğini açıkladı. Şirket, Microsoft'un ancak xCloud hizmetindeki tüm oyunları birer uygulama haline getirmesi durumunda App Store'a eklenebileceğini söylemişti. Web sürüm ise kullanıcılar için tüm engelleri ortadan kaldırmış olacak. Hizmetin neler sunabileceğini, önümüzdeki aylarda biraz daha net görebileceğiz.