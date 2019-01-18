  • 2019 Model iPhone'un Ön Kamerası 10 MP Olabilir

2019 Model iPhone'un Ön Kamerası 10 MP Olabilir

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Bu yıl çıkması beklenen ve bir sürpriz olmasa iPhone 11 adıyla göreceğimiz telefon, ön kamera kalitesinin yükseldiği bir iPhone olabilir.

Apple bu sene piyasaya sürdüğü iPhone'lar konusunda hayal kırıklığı yaşadı. Kullanıcılar tarafından pek olumlu yorum almayan yeni iPhone'lar (iPhone XR, iPhone Xs ve iPhone Xs Max), Apple'ın satışlarda tahmin edilenin oldukça geride kalmasına yol açtı. Bunu telafi etmek isteyen Apple, yeni iPhone akıllı telefonlarında bazı şeyleri değiştirmeyi amaçlıyor.

Ortaya çıkan söylentilere göre Apple'ın bu senenin Eylül ayında tanıtacağı iPhone 11'de, 10MP çözünürlüğünde TrueDepth özelliğine sahip bir ön kamera sensörü kullanılacak. 

Apple'ın akıllı telefonlarının ön kamerasının çözünürlüğünü 10MP'e çıkarması; Face ID teknolojisini, Animoji'yi ve elbette çekilen fotoğrafların performansını iyileştirecek. Aynı zamanda geçen hafta ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 11'in arka tarafında 3 adet kamera bulunması bekleniyor. Cihazın tanıtım tarihi yaklaştığında daha net bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağız.
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Kaynak : https://www.techradar.com/news/new-iphone-11-rumor-hints-at-a-10mp-selfie-camera-but-no-usb-c-port
Etiketler: apple, iphone, iphone 11
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