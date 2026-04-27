Windows’un Zorunlu Güncelleme Kabusu Bitiyor: Sonsuza Kadar Ertelenebilecek

Microsoft, Windows Update deneyimini baştan aşağı değiştiriyor. Yeni sistemle kullanıcılar güncellemeleri 35 günlük dönemlerle sınırsız kez erteleyebilecek, bilgisayarlarını güncelleme yüklemeden kapatabilecek ve yeniden başlatabilecek.

Windows’un Zorunlu Güncelleme Kabusu Bitiyor: Sonsuza Kadar Ertelenebilecek
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Microsoft, Windows kullanıcılarının yıllardır şikâyet ettiği konulardan biri için nihayet ciddi bir adım atıyor. Bildiğiniz gibi Windows güncellemeleri, çoğu zaman tam da bilgisayarı kapatmak ya da hızlıca yeniden başlatmak istediğiniz anda karşınıza çıkabiliyor.

Şirketin duyurduğu yeni Windows Update deneyimiyle bu durum önemli ölçüde değişecek. Kullanıcılar artık Windows güncellemelerini 35 günlük dönemlerle erteleyebilecek ve ihtiyaç duydukça bu süreyi yeniden uzatabilecek. Yani güncellemeleri tek seferlik değil, tekrar tekrar ertelemek mümkün olacak.

Windows’un Zorunlu Güncelleme Kabusu Bitiyor: Sonsuza Kadar Ertelenebilecek
Windows Güncellemeleri İçin Daha Fazla Kontrol Geliyor

Microsoft’un açıklamasına göre bu değişiklik, doğrudan kullanıcı geri bildirimleri sonucunda hazırlandı. Şirket, son aylarda binlerce geri bildirimi incelediğini ve en büyük şikâyetlerin güncellemelerin işleri bölmesi ile kullanıcıya yeterince kontrol sunulmaması olduğunu söylüyor.

Yeni sistemde kullanıcılar, güncellemeleri hangi güne kadar duraklatmak istediklerini takvim üzerinden seçebilecek. Bu süre en fazla 35 gün olacak ancak asıl önemli kısım burada başlıyor: 35 gün dolduğunda erteleme süresi yeniden ayarlanabilecek ve bu işlem için bir üst sınır olmayacak.

“Güncelle ve Kapat” Mecburiyeti Tarihe Karışıyor

Yeni Windows Update deneyiminin en sevindirici taraflarından biri de güç menüsünde yaşanacak. Artık bilgisayarınızda bekleyen bir güncelleme olsa bile standart Kapat ve Yeniden Başlat seçeneklerini görmeye devam edeceksiniz.

Güncellemeyi yüklemek istediğinizde ise ayrıca “Güncelle ve kapat” ya da “Güncelle ve yeniden başlat” seçeneklerini seçebileceksiniz. Yani Windows, siz yalnızca bilgisayarı kapatmak isterken araya girip güncelleme yüklemeye başlamayacak.

Yeni Bilgisayar Kurulumunda Güncellemeler Atlanabilecek

Microsoft, Windows’un ilk kurulum ekranında da daha esnek bir yapı sunacak. Yeni bir bilgisayar kurarken güncellemeleri hemen yüklemek yerine masaüstüne daha hızlı geçme seçeneği bulunacak. Böylece kullanıcılar cihazı önce kullanmaya başlayabilecek, güncellemeleri daha sonra yükleyebilecek.

Tabii bu seçenek her senaryoda geçerli olmayacak. Microsoft, özellikle şirketler tarafından yönetilen ticari cihazlarda ya da cihazın çalışması için zorunlu olan bazı güncellemelerde bu seçeneğin sunulmayabileceğini belirtiyor.

Ay İçinde Daha Az Yeniden Başlatma Göreceğiz

Windows Update’te yapılacak değişiklikler yalnızca erteleme seçeneğiyle sınırlı değil. Microsoft; sürücü, .NET ve donanım yazılımı güncellemelerini aylık kalite güncellemeleriyle aynı döneme toplamayı planlıyor.

Bu sayede kullanıcılar ay içinde farklı farklı güncellemeler için tekrar tekrar yeniden başlatma görmek zorunda kalmayacak. Güncellemeler arka planda indirilecek, ardından uygun kurulum ve yeniden başlatma zamanı geldiğinde toplu şekilde uygulanacak.

Güncelleme Ekranı Daha Anlaşılır Olacak

Microsoft, Windows Update ekranındaki sürücü güncellemelerini de daha anlaşılır hâle getiriyor. Yeni sistemde sürücü başlıklarında cihaz sınıfı bilgisi yer alacak. Böylece bir güncellemenin ses, ekran, batarya ya da başka bir bileşenle ilgili olup olmadığı daha net görülebilecek.

Tüm bu yenilikler ilk etapta Windows Insider programındaki Dev Channel ve Experimental Channel kullanıcılarına sunulmaya başladı. Microsoft, şirket kullanıcıları ve sistem yöneticileri için sunulacak ek kontrollerin detaylarını ise daha sonra açıklayacak.

Peki Bu, Windows Güncellemeleri Tamamen Kapatılıyor Demek mi? Hayır. Buradaki değişiklik, Windows güncellemelerinin tamamen devre dışı bırakılması anlamına gelmiyor. Microsoft hâlâ güvenlik güncellemelerinin cihazları korumak için kritik olduğunu vurguluyor ve kullanıcıların güncellemeleri çok uzun süre bekletmemesini öneriyor.

