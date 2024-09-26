WordPress.org, hosting sağlayıcısı WP Engine'in kaynaklara ücretsiz erişimini sonlandırdı.

İnternette gördüğümüz internet sitelerinin yüzde 40'ı o veya bu şekilde Wordpress altyapısı kullanıyor. Bazı kullanıcılar kendi sunucuları üzerinde siteler çalıştırsa da pek çok kişi, hazır servis sağlayıcılarını tercih edenler site sahiplerinin büyük bir kısmını oluşturuyor.

Açık kaynak kodlu internet hosting yazılımı platformu WordPress.org, bir süredir WP Engine ile mahkemede mücadele ediyordu. WordPress kurucularından olan Automattic CEO'su Matt Mullenweg, WP Engine'in artık platformun herkese açık kaynaklarına ücretsiz erişemeyeceğini açıkladı.

WP Engine'e sert suçlamalar!

Mullenweg, "WP Engine, WordPress deneyiminizi kontrol etmek istiyor, kendi kullanıcı giriş sistemini, sunucu güncellemelerini, eklenti dizinini, tema dizinini, desen dizinini, blok dizinini, çevirileri, fotoğraf dizinini, iş ilanlarını, buluşmaları, konferansları, hata takip sistemini, forumları, Slack'i, Ping-o-matic'i ve vitrinini yönetmesi gerekiyor. Sunucuları artık sunucularımıza ücretsiz erişim sağlayamıyor." ifadesini kullandı.

Mullenweg, WP Engine'in kendi "bozulmuş ve yozlaştırılmış WordPress benzerliklerini" kullanıcılara sunmakta özgür olduğunu belirtirken, kullanıcıların Wordpress'i WP Engine'in hayal ettiği şekilde deneyimleyebileceğini, tüm kârı WP Engine'in alıp tüm hizmetleri de onların sağlayacağını ifade etti.

İki taraf arasındaki anlaşmazlığın ve erişim engelinin ardından, WP Engine kullanan siteler ciddi sorunlarla karşılaşmaya başladı. Bu sitelere şu anda herhangi bir eklenti kurulamıyor ve temaları güncellenemiyor. Öte yandan pek çok uzman, bu durumun sitelerin güvenlik güncellemesi almasına engel olduğuna ve bu nedenle siteleri saldırılara açık hâle getirdiğine dikkat çekti.

WP Engine ise X üzerinden yaptığı açıklamada Mullnweg'in WordPress üzerindeki kontrolünü kötüye kullandığını iddia ederken, WordPress sisteminin işleyişini etkileyen kontrolsüz hareketi olduğunu gösterdi.