X'in bir süredir test ettiği mesaj düzenleme özelliği iOS kullanıcılarına sunuldu. Android'e ise yakında gelecek.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından olan X, Elon Musk başa geldiğinden beri birçok değişikliğe uğramış ve yeni özellikler kazanmıştı. Şirketin bir süredir mesaj düzenleme özelliği üzerinde çalıştığını da görmüştük.

Şimdi ise bu özellik kullanıcılara sunulmaya başladı. DM düzenleme özelliği, hafta sonu iOS kullanıcılarına sunuldu. Diğer platformlara ilerleyen zamanlarda geleceği ifade edildi.

Artık X’te gönderdiğiniz mesajları düzenlemeniz mümkün

Eğer bir iOS kullanıcısıysanız ve uygulamanız güncelse şu anda mesaj düzenleme özelliğini kullanabiliyorsunuz. Özellik, diğer platformlara benzer bir şekilde kullanılabiliyor. Herkes tarafından ücretsiz olarak kullanılabildiğini belirtelim. Yani diğer X özellikleri gibi bir aboneliğe ihtiyacı yok.

Mesaj düzenlemek oldukça kolay. DM kutunuzdaki sohbetlerden gönderdiğiniz bir mesaja basılı tutmanız yeterli. Bunun ardından karşınıza çıkan “Mesajı düzenle” seçeneğine dokunarak mesajı düzenleyebiliyorsunuz. Tabii ki sonrasında alt kısmına “Düzenlendi” ifadesi de ekleniyor.

Özelliğin zaman kısıtlamasına sahip olup olmadığı konusunda bir bilgi yok. Biz denemelerimizde böyle bir sınırlamaya rastlamadık. Mesaj düzenlemenin sadece iOS’te olduğunu belirtelim. Yakında dense de Android ve web’e ne zaman geleceği henüz belli değil.