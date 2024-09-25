X, Elon Musk döneminde ilk defa şeffaflık raporu açıkladı. Rapora göre hesapların askıya alınma sıklığı üçe katlandı.

Eskiden Twitter adıyla bildiğimiz sosyal medya platformu X, Elon Musk'ın platformu satın almasından bu yana moderasyon süreçleri ile ilgili bir şeffaflık raporu yayımlamamıştı. Bir yıldan uzun bir aradan sonra platformun açıkladığı ilk şeffaflık raporu, X'in artık daha kolay hesapları askıya aldığını gösterdi.

Açıklanan raporda 2024 yılının ilk altı aylık dönemine ait moderasyon verileri paylaşıldı. Buna göre 2024'ün ilk yarısında hesap kapatma ve içerik kaldırma olayları, bir önceki rapora kıyasla üç kattan fazla görüldü. Bu yaptırımların neredeyse yarısı ise nefret içerikleri politikasından kaynaklı olarak uygulandı.

Yaklaşık 5,3 milyon hesap kapatıldı

Şeffaflık raporuna göre X, yılın ilk altı ayında yaklaşık 5,3 milyon hesabı erişime kapattı. 2022 yılındaki raporda ise bu sayı 1,6 milyon olmuştu. Kapatılan hesaplara ek olarak, 10 milyon 600 binden fazla gönderi de ya kaldırıldı ya da etiketlendi. Bu gönderilerin 4,9 milyonu nefret içerikleri olurken onu 2,6 milyon ile taciz ya da istismar içeren gönderiler, 2,2 milyon ile şiddet içeren gönderiler takip etti.

Bu sayılar X'in moderasyon yaklaşımı hakkında açık bir mesaj vermiyor, zira işaretlenen içerikler ile kaldırılmış içerikler aynı istatistiğin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Yine de nefret söylemlerinin, şiddetin ve istismarın platformun en büyük sorunu olduğunu söylemek mümkün.

Rapora göre bu türden sorunlu içerikler, platformda üretilen toplam içeriğin yüzde 1'i bile değil. Yine de sorunlu içerik sayısı dikkat çekici. Bakalım X bu sorunu çözmek için nasıl bir yaklaşım benimseyecek.