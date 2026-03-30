Yakında X'teki Yabancı Dildeki Tüm Gönderileri Türkçe Göreceksiniz!

Elon Musk, X'e Grok ile farklı dildeki gönderileri otomatik çevirmenin geleceğini açıkladı. Yani yakında yabancı dildeki bir gönderiyi akışınızda Türkçe göreceksiniz, manuel çeviri ihtiyacı ortadan kalkacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Elon Musk yönetimindeki dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan X, tıpkı diğer tüm platformlar gibi yapay zekâyı tamamen uygulamasına entegre etmişti. Öyle ki Grok yapay zekâ aracı X’te soru sormadan görsel oluşturmaya kadar birçok farklı amaç için kullanılabiliyordu.

Şimdi ise Musk, özellikle dil bariyeri konusunda kullanıcıların çok işine yarayacak bir yenilik geleceğini duyurdu. Yakında X’e Grok yoluyla gönderileri otomatik olarak çevirme geleceği açıklandı.

Grok, gönderileri otomatik olarak çevirecek

Musk’ın aktardığına göre yeni özellik için çalışmalar başlamış durumda. Çok fazla detay olmasa da Grok’un otomatik olarak gönderileri kullanıcının diline çevireceği ve kullanıcılara öneriler yapacağı belirtilmiş.

Gelen bilgilere göre bu özellik, yabancı dildeki bir gönderiyi tespit edecek ve onu otomatik olarak çevirip kullanıcının akışına düşürecek. Böylece manuel olarak çeviri yapma gereksinimi ortadan kalkacak. Yani orijinali İngilizce olan bir gönderiyi direkt olarak ana sayfa akışınızda Türkçeye çevrilmiş hâlde göreceksiniz. Şimdilik bu özellik geliştirilme aşamasında. Ne zaman kullanıma sunulacağını bilmiyoruz.

