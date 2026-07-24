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Xbox'a Bedava Bulut Oyun Hizmeti Geliyor! Reklamlı Olacak

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Microsoft, Xbox için ücretsiz reklamlı bulut oyun hizmeti test etmeye başladı.

Xbox'a Bedava Bulut Oyun Hizmeti Geliyor! Reklamlı Olacak
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Oyun deyince akla gelen ilk markalardan olan Xbox, bulut oyun hizmeti konusunda da öne çıkıyordu. Maalesef Türkiye’de erişim yok ancak yurt dışında Game Pass aboneleri direkt olarak Xbox Cloud Gaming üzerinden istedikleri yerde ve cihazda bulut yoluyla oyun oynayabiliyorlar. Ancak tabii ki bu bedava değil. Game Pass abonesi olma şartı var.

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Gelen yeni bilgiler ise yakında bunun değişebileceği ve Xbox’a ücretsiz bulut oyun hizmeti gelebileceğini gösterdi. Microsoft, Xbox Insider kullanıcıları için sahip oldukları belirli oyunları herhangi bir ek ücret ödemeden bulut üzerinden yayınlamalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği test etmeye başladı.

İçerikten Görseller

Xbox'a Bedava Bulut Oyun Hizmeti Geliyor! Reklamlı Olacak
xbo

Reklamlı şekilde ücretsiz oyun oynanabilecek

xbo

Mevcut yapıda bulut oyun özelliklerinden yararlanmak için Game Pass aboneliği gerekirken, bu yeni sistem sayesinde kullanıcılar sadece oyun öncesinde ve sırasında reklam izleyerek oyunlar başlatılabilecek.

Şirket, bu reklam destekli bulut oyun oturumlarına oturum başına 1 saatlik bir süre sınırı koymuş. Her 1 saatlik oynanışta 2 dakikalık reklam izlenecek. Sahip olduğunuz ücretli oyunları veya ücretsiz bir şekilde oynanabilen oyunları buluttan deneyimlemek mümkün olacak.

GeForce Now hizmetindeki benzer yapıyı andıran bu testin kısıtlı bir süre boyunca devam edeceği bildirildi. Oyun esnasında reklamların oynanışı kesmeyeceğini belirten Microsoft, reklam kalitesini kendi içerik standartlarıyla aynı seviyede tutacağını ve her platformdaki oyuncu beklentilerine uygun reklamlar sunacağını söylüyor.

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