Xbox One, Yeni Bir Ana Sayfa Tasarımına Kavuştu

Microsoft, Xbox One konsolu için yeni işletim sistemi güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, Xbox One ana ekranına yepyeni bir görünüm kazandırırken, kullanıcı deneyimini geliştiren özellikler ekliyor.

Microsoft, yeni nesil konsolu Xbox Series X hakkında yeni bilgiler vermenin yanı sıra, Xbox One kullanıcılarına da hoş bir sürpriz yaptı. Xbox One, dün yayınlanan sistem güncellemesiyle yepyeni bir ana ekrana sahip oldu. Güncelleme ayrıca Xbox deneyimini geliştiren yeni özellikler de getirdi.

Xbox One'a gelen güncelleme, konsolun işletim sistemi sürümünü 10.0.18363.9135'a yükseltti. Yeni sürümdeki en büyük fark tahmin edebileceğiniz gibi arayüz tasarımı. Xbox Game Pass, Mixer, Topluluk ve Mağaza sekmeleri üst kısımdan kaldırıldı ve ana ekran, daha akıcı ve doğal bir görünümle yeniden tasarlandı. Kullanıcılar, ana ekranı özelleştirerek sekme ekleyebiliyor veya kaldırabiliyor.

Oyunlarım ve Uygulamalarım kısmı da kullanıcı arayüzü güncellemesi aldı. Bu güncelleme, içerik gruplaması ve etiketleri içeriyor. Ayrıca Xbox Game Pass aboneleri uygulama üzerinden tek tek oyunları görüntüleme ve yükleme olanağına kavuştular. Yani artık tek bir oyuna erişmek için oyun paketinin tamamını yüklemeniz gerekmiyor.

Bildirimlerin göründüğü yerden veya genel olarak bildirimlerden memnun değilseniz, artık hangi bildirimlerin görüneceğini ve nerede görüneceğini değiştirebiliyorsunuz. Bunu yapmak için Ayarlar> Tercihler> Bildirimler bölümüne giderek "Varsayılan bildirim konumu"nu seçebilirsiniz. Ayarlarda seçim yapabileceğiniz altı pozisyon yer alıyor.

Microsoft, Xbox One'a Mixer görüntüleme deneyiminizi iyileştirmeye yardımcı olacak güncellemeler de yaptı. Artık sohbet modunu, videonun yanındaki özel bir alanda görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca konsolunuzdayken video çözünürlüğünü değiştirebiliyor ve yayıncılar hakkında daha fazla bilgi görebiliyorsunuz. Sohbetten konu açılmışken, Xbox mobil uygulamasını kullanarak Xbox Live arkadaşlarınıza mesaj gönderirken GIF'ler de dahil olmak üzere görüntü dosyaları kullanabiliyorsunuz.

Son olarak, Xbox One kullanıcıları artık yepyeni bir depolama yönetimi özelliğine sahip. "Taşı" seçeneği, içerikleri konsolunuzdan harici depolama alanına taşımak veya tamamen kaldırmak için kullanılabiliyor.