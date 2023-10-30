Xbox kullanıcıları, 12 Kasım 2023'ten itibaren üçüncü parti cihazları konsollarında kullanamayacak. Bu tür cihazları kullananlar bir hata mesajı alacak.

Microsoft'un oyun konsolu Xbox, kullanıcıların uzun zamandır farklı donanımlar eklediği bir cihaz olarak dikkat çekiyordu. Xbox bu noktada artık farklı bir tavır alacak ve 12 Kasım'dan itibaren, onaylanmamış üçüncü parti aksesuarların konsollarda kullanılmasına izin vermeyecek. Şimdiden harekete geçen Xbox, kullanıcıları bir hata mesajıyla bilgilendirmeye başladı.

Söz konusu hata mesajında "Bağlanan bir cihaz yetkilendirilmemiş" başlığı bulunurken, 0x82d60002 kodlu hatanın metninde de "Yetkilendirilmemiş aksesuarlar kullanmak oyun deneyiminize zarar verir. Bu nedenle, yetkisiz aksesuarlar 12 Kasım 2023'ten itibaren engellenecek." ifadesi yer aldı.

Xbox, farklı bir strateji güdüyor

Yetkisiz cihazların iadesi için cihazların satın alındığı mağazayla ya da üretici firmayla iletişime geçmeyi tavsiye etmeyi ihmal etmeyen Xbox, yetkilendirilmiş cihazların bulunduğu bir de liste paylaşmayı ihmal etmedi. Desteklenen markalara buradaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir.

Bazı oyuncu ekipmanı geliştiren firmaların bu durumdan olumsuz şekilde etkilendikleri görülürken, oyuncular da yaşanan değişiklikten memnun gözükmüyor. Pek çok kullanıcı, var olan cihazlarını da şu anda kullanamamaktan şikayetçi durumda. Üstelik yeni düzenlemenin direksiyon gibi aksesuarlara da sirayet etmesi bekleniyor.

Öte yandan Microsoft cephesi, Cronus ya da XIM aksesuarları engellememiş gözüküyor. Bu iki firmanın ürünleri epeydir oldukça tartışmalı zira klavye ve fare kullanarak Xbox'ta oyun oynamayı mümkün kılıyorlar. Bu da Call of Duty gibi FPS oyunlarında çok büyük bir fark yaratıyor.

Microsoft yeni kumandalarını satmanın peşinde

Gelen haberlere göre Microsoft, üçüncü parti donanım üreticilerinin Xbox Series X ve Series S için kablosuz kumanda yapmasının önündeki engelleri kaldırmaya hazırlanıyor. Örneğin bu yıl gördüğümüz PowerA MOGA XP-Ultra, üçüncü parti bir firma tarafından üretilen ilk kablosuz kumanda olmuştu.

Xbox'ın yetkisiz kumandaları ve aksesuarları devre dışı bırakmasının nedeni olarak da yeni kablosuz kumanda pazarına yer açmak istemesi gösteriyor. Zira etkilenen bütün cihazlar kablo ile konsola bağlanıyor. Xbox lisansına sahip üçüncü parti cihazların bir sorun yaşamayacağı belirtiliyor.