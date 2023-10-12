Microsoft, 512 GB Xbox Series S ve üç ay bedava Game Pass Ultimate üyeliğiyle gelen bir paket tanıttı. Ay sonu dünya çapında satışa sunulacak paket, kullanıcıların tasarruf yaparak konsol sahibi olmasını ve yüzlerce oyuna erişmesini amaçlıyor.

Microsoft, bugün ülkemizdeki oyunseverleri de mutlu edecek bir duyuru yaptı. Teknoloji devi, “Xbox Başlangıç Paketi” ismini verdiği bir paket tanıttı. Bu paket, kullanıcıların konsol da dahil birden fazla Xbox ürününe birlikte erişmesini sağlayacak.

Xbox Başlangıç Paketi’nde Türkiye’de de oldukça popüler olan 512 GB’lık beyaz Xbox Series S konsolu yer alıyor. Tabii ki konsolla birlikte bir adet kablosuz kontrolcü de geliyor. Pakette yer alan bir diğer şey ise bedava Game Pass üyeliği.

Xbox Başlangıç Paketi, Xbox Series S’e ek olarak 3 ay bedava Game Pass Ultimate üyeliği de içerecek

Microsoft, konsolun yanı sıra 3 aylık bedava Xbox Game Pass Ultimate üyeliğini de pakete eklemiş. Game Pass’in en üst katmanı olan Ultimate, yüzlerce oyuna hem konsoldan hem de PC’den bedava ulaşma, EA Play, çevrim içi oynama deneyimi sunan Game Pass Core gibi avantajları içeriyor.

Game Pass Ultimate’ın ülkemizdeki normal fiyatı 121 TL. Üç ayda ise toplam 363 TL’lik bir fiyat ödemek gerekiyor. Microsoft da Başlangıç Paketi’yle kullanıcıların tasarruf etmesini sağlamak istiyor. Üç ay dolduğunda normal fiyattan ödemelerin yapılması gerekeceğini belirtelim.

Xbox Başlangıç Paketi fiyatı ne kadar?

Microsoft, Xbox Başlangıç Paketi’nin fiyatını ABD’de 299,99 dolar olarak açıkladı. Bu fiyat, ülkedeki Series S fiyatıyla aynı. Şirketin ülkemizde de pakete dair bir sayfa açtığı görülebiliyor. Buraya baktığımızda ise paket için 9 bin 999 TL’lik bir fiyat görüyoruz.

Ancak Xbox Series S’in Türkiye’de 10-12 bin TL arasında değişen fiyatlara satıldığını belirtelim. Bu yüzden satıcılarda 9.999 TL’den daha fazla bir ücret görebiliriz. Zaten teknoloji devi de sayfaya “Fiyatlar satıcıya göre değişebilir” ibaresi eklemiş. Satışa çıktığında fiyatların nasıl olacağını göreceğiz.

Xbox Başlangıç Paketi ne zaman çıkacak?

Microsoft’un açıklamasına göre Xbox Başlangıç Paketi, 31 Ekim 2023’te dünya çapında satışa sunulmaya başlayacak. Paket hakkında detaylı bilgi için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.