Xbox Series X'in Prototipi, İlk Kez Kanlı Canlı Ortaya Çıktı

Microsoft'un bu yılın sonunda piyasaya süreceği yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X'in prototip görüntüleri sızdırıldı. Fotoğraflar, konsolun bağlantı noktaları hakkında bazı detayları ortaya çıkardı.

Microsoft, geçtiğimiz ay gerçekleşen The Game Awards etkinliğinde yeni nesil konsolu Xbox Series X'i duyurarak, tasarımını ilk kez karşımıza çıkardı. Ardından AMD'nin CES 2020 açılış konuşması sırasında, Microsoft'un konsolu bir kez daha görüldü ancak AMD, daha sonra sahte render görüntüsü kullandığını açıkladı.

Konsolu şimdiye kadar sadece tanıtım görsellerinde görsek de artık prototip cihaz, gerçek fotoğraflarıyla kanlı canlı karşımızda. Fotoğraflarla birlikte cihazda yer alan girişlere dair detaylar da ortaya çıktı. Bir Twitter kullanıcısı, Xbox Series X'in prototip cihazının ön ve arka tarafının fotoğraflarını yayınladı. Prototipin nasıl elde edildiği henüz belli değil ama cihaz muhtemelen bir geliştiriciye verildi ve bu şekilde görüntüleri sızdırıldı.

İşte Xbox Series X prototipinin fotoğrafları:

Xbox Series X'in ön tarafında bir USB bağlantı noktası bulunurken, arkada 2 adet USB bağlantı noktası yer alıyor. Ayrıca HDMI-in bağlantı noktası, yeni nesil konsoldan çıkarıldı ve artık konsolu ekrana bağlamak için yalnızca 1 adet HDMI çıkışı var. Arka kısımdaki girişlerin sol ve sağ taraflarındaki delikler, tahmin edebileceğiniz gibi havalandırma delikleri.

Ortadaki büyük dikdörtgen bağlantı noktası ise muhtemelen hata ayıklama için kullanılıyor. Elbette bu cihaz bir prototip ve yıl sonunda piyasaya sürülecek olan Xbox Series X daha farklı bir bağlantı noktası dizilimiyle karşımıza çıkabilir.

Prototiple ilgili ilginç bir nokta da konsolun arkasında yer alan seri numarası. Bir Twitter kullanıcısı, görüntülenen cihazın seri numarasını Microsoft hesabına başarıyla kaydetmeyi başardı ve sızdırılan Xbox Series X prototipinin gerçek olduğunu ispatladı.