Ubisoft, çok beklenen ve tamamen ücretsiz olması planlanan yeni oyunu The Division Heartland'i iptal ettiğini duyurdu. Kararı, daha büyük fırsatlara odaklanmak için aldığını belirtti.

Ubisoft, bundan tam üç yıl önce 2021 yılının mayıs ayında yepyeni bir Division oyunu duyurmuştu. Tam adı Tom Clancy’s The Division Heartland olan bu yapım, ABD’nin küçük bir kasabasında geçen tamamen ücretsiz PvE, PvP türlerinde bir aksiyon/hayatta kalma nişancı oyunuydu.

Yapımın normalde 2021 veya 2022 yılları içinde piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak bu yaşanmadı ve oyun hakkında yıllardır pek bir gelişme görmedik. Şimdi ise bekleyenlerini üzecek bir açıklama geldi. Ubisoft, The Division Heartland’i iptal ettiğini duyurdu.

Masrafları azaltmak ve daha büyük fırsatlara odaklanmak için iptal edildi

İptal kararı, Ubisoft’un bugün yılın ilk çeyreğine dair kazançlarını paylaştığı açıklamada geldi. Şirket, Tom Clancy’nin de kurucuları arasında yer aldığı Red Storm Entertainment’ın geliştirdiği oyunun fişinin çekildiğini ifade etti.

Oyunun, masrafları azaltmak ve kaynakları “daha büyük fırsatlara” çevirmek için iptal edildiği aktarıldı. Bu fırsatlar arasında diğer Tom Clancy oyunları, Rainbow Six serisi ve yakında gelecek live-service FPS yapım XDefiant gibi oyunlar yer alıyor. Şirketin masraf azaltma konusunda yaptığı tek hamle bu değil. Oyun devi, son 18 ayda 1.700’den fazla çalışanını işten çıkardığını da ekliyor.

Ubisoft’un genel stratejisinde de değişiklikler var. XDefiant ve Rianbow Six’e ek olarak şirket şu an için iki temel yapıma odaklanacak. Bunlar ilk açık dünya Star Wars oyunu Star Wars Outlaws ve Japonya’da geçecek yeni Assassin’s Creed oyunu Assassin’s Creed Shadows. Yeni AC oyunundan dün ilk fragmanın geldiğini görmüştük. Bunlar dışında Fac Cry ve Ghost Recon serilerinden de ilerleyen zamanlarda yeni oyunlar görebiliriz. Ancak The Division Heartland gibi şirketin “fırsat” olarak görmediği oyunlar için artık pek umut yok.