Xiaomi 12 Ultra İlk Kez Kanlı Canlı Görüntülendi

Xiaomi'nin bu yıl çıkarmayı planladığı amiral gemisi telefon Xiaomi 12 Ultra'nın fotoğrafı sızdırıldı. Görüntü incelendiğinde bizi oldukça ilginç bir modelin beklediği görüldü.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, her yıl yeni cihazlarıyla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Dev şirketin bu yıl çıkması beklenen amiral gemisi telefon Xiaomi 12 Ultra da heyecanla bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda merakla beklenen telefon hakkındaki iddiaları derlediğimiz bir içeriği sizlerle paylaşmıştık. Bu içerikte telefonun 865 dolardan başlayan fiyatlarla satılabileceği, dikkat çekici bir kamera tasarımına sahip olacağı, Snapdragon 8 Gen 1 ile geleceği gibi birçok bilgi yer almıştı. Şimdi ise telefondan yeni bir görüntü sızdırıldı.

Xiaomi 12 Ultra

Shodow_Leak isimli Twitter hesabı tarafından sızdırılan görüntü, Xiaomi’nin yakında çıkması beklenen telefonuna bir bakış atmamızı sağladı ve bizi oldukça ilginç bir modelin beklediğini ortaya koydu. Fotoğraf, Xiaomi 12 Ultra’nın büyük bir arka kamerayla geleceğini gösterdi. Ayrıca, Xiaomi’nin kamera için ortaklık kurduğu Alman şirket Leica’nın logosunun telefon arkasında yer aldığı da görüldü.

Söylentilere göre Xiaomi 12 Ultra, optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 MP ana kamera, 48 MB ultra geniş ve 48 MB telefoto kamera ile gelecek. Ayrıca telefonun 6.73 inç ekran ve 120W şarj özelliğine sahip 5000mah batarya ile geleceği de konuşuluyor.

Son olarak güvenilir bilgi kaynaklarından olan Digital Chat Station tarafından bazı ilginç verilerin paylaşıldığını da eklemek gerek. Buna göre Xiaomi’nin L1, L2S ve L3S kod adlı akıllı telefonlarının en üst modelleri, 12 GB RAM ve 512 GB hafızayla gelecek. Bu telefonların da sırasıyla Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi 12s ve Xiaomi 12s Pro olduğu belirtiliyor.