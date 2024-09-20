Xiaomi'nin yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 15'in şarj hızı ve diğer özelliklerine dair yeni bir rapor ortaya çıktı.

Xiaomi, yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 15'in lansmanı için geri sayıma başlamışken yeni seriye dair sızıntılar gelmeye başladı. Bugün ortaya çıkan yeni raporlar, yeni amiral gemisi serisinin şarj özelliklerine odaklanıyor ve Xiaomi'nin kullanıcılara yeni seride neler sunacağını gözler önüne seriyor.

Xiaomi 15 kısa süre önce Çin'in 3C sertifikasyon sitesinde listelenmişti ve bu listeleme sayesinde model numarasının 24129PN74C olduğunu öğrenmiştik. Sertifikasyon listesi, cihazın MDY-14-EC adaptörleri için destek sağlayacağını ve selefi Xiaomi 14'te olduğu gibi 90W’a kadar kablolu şarjı destekleyeceğini ortaya koyuyor. Bu, şarj hızları açısından ciddi bir gelişme sunmasa da Xiaomi’nin özellikle şarj alanındaki rekabetçi duruşunu koruduğunu gösteriyor.

Listelemede şimdilik Xiaomi 15'in kablosuz şarj özellikleri hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor ancak Xiaomi 14'teki 50W kablosuz şarj özelliğinin yeni modelde de yer alması bekleniyor.

Xiaomi 15 serisinin diğer özellikleri neler?

Xiaomi 15 serisinin Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro ve Xiaomi 15 Ultra olmak üzere üç farklı modelle piyasaya sürülmesi planlanıyor. Raporlar yeni amiral gemisi serisinin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisiyle geleceğini iddia ediyor.

Kamera tarafında ise Xiaomi 15 Pro'nun 50MP çözünürlüğe sahip, geniş diyaframlı yeni bir ana kamera ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca 50MP 3x telefoto periskop zoom kamera ile birlikte, her biri 50MP çözünürlüğünde üçlü bir kamera ünitesine sahip olacağı belirtiliyor.

Şimdilik Xiaomi 15 serisine yönelik detaylar bunlarla sınırlı. Xiaomi hem donanım hem de yazılım yükseltmeleri ile amiral gemisi kategorisindeki iddiasını ve rekabetini sürdürmekte kararlı. Peki sizin Xiaomi 15 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.