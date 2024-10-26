Xiaomi'nin yeni amiral gemileri Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro'nun kameraları ile çekilen fotoğraflar paylaşıldı.

Xiaomi, yaklaşmakta olan Xiaomi 15 ve 15 Pro modellerinin kamera noktasında neler sunabildiğini göstermek amacıyla Xiaomi 15 ve 15 Pro ile çekilen fotoğraf örneklerini paylaştı.

Şirket, geçtiğimiz günlerde Xiaomi 15 Pro modelinin 6.100 mAh pil kapasitesine ve gelişmiş 5x telefoto kamera özelliklerine sahip olacağını doğruladıktan sonra bugün de merakla beklenen serinin kamerasına yönelik yeni detayları ve çekilen fotoğrafları paylaştı. Paylaşılan fotoğraflar, hem ana kameranın hem de yükseltilmiş telefoto kameranın sunduğu yenilikleri gözler önüne seriyor.

Xiaomi 15 serisi kamera özellikleri neler?

Xiaomi 15 Pro'nun 50MP çözünürlükteki ana kamerası, f/1.4 diyafram açıklığına sahip ve Xiaomi 14 Pro'ya kıyasla daha gelişmiş bir fotoğraf deneyimi sunmayı hedefliyor.

Bununla birlikte telefonda yer alan yeni 50MP telefoto kamera, 5x optik zoom kapasitesi ile dikkat çekiyor ve f/2.5 diyafram açıklığı sunuyor. Bu geniş diyafram açıklığı, düşük ışık koşullarında dahi yüksek kaliteye sahip fotoğraflar çekilmesini sağlayarak kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Xiaomi, kamera özelliklerinde yalnızca donanım geliştirmeleriyle yetinmeyip yapay zekâ destekli görüntü işleme algoritması AISP 2.0’a da Xiaomi 15 serisinde yer veriyor. Bu yeni algoritma işlem süresini %82 oranında kısaltırken, görüntü kalitesini de ciddi oranda artırıyor.

Xiaomi 15 serisinin getirdiği tüm yenilikler ve kamera performansındaki iyileştirmelerin yanı sıra henüz bizlerle paylaşılmayan tüm detaylar, 29 Ekim’de gerçekleştirilecek lansmanda ortaya çıkacak.

Peki sizin Xiaomi 15 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.