Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, gündelik hayata dokunduğu ufak ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, 10 W hızlı şarj desteğine sahip kablosuz şarj istasyonuyla çalışan ısıtıcı bardağını tanıttı.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi’yi artık hayatımızın her noktasına girmesiyle tanımaya başladık. Akıllı telefon sektöründe elde ettiği başarının üzerine günlük hayat için teknolojiler geliştiren şirketin son ürünü de oldukça ilginç oldu. Xiaomi, aynı zamanda 10 W kablosuz şarj istasyonu olan ısıtıcı bardağını duyurdu.

Xiaomi’nin yeni bardağı, kendini sürekli 55 santigrat derecede tutabiliyor. Bunu yapabilmesi için gerekli enerjiyi ise kablosuz şarjdan alıyor. Xiaomi’ye göre bu yöntem, geleneksel su ısıtma yöntemlerinden çok daha güvenli. Bardağın ısınmasını sağlamak için kablosuz şarj istasyonuna koymanız yeterli oluyor.

Kablosuz şarj ile ısınan bardak, dört saat boyunca inaktif durumda kalırsa güç tasarrufu sağlamak için uyku moduna geçiyor. Bunun yanında bardakla birlikte gelen kablosuz şarj istasyonu, telefonunuzu da şarj edebiliyor. Şarj istasyonu, 10 W hızlı şarj desteğine sahip.

Xiaomi’nin ne kadar geniş bir kitleye hitap ettiğini sürekli çıkardığı ürünlerle birlikte zaten görüyorduk. Şirketin günlük hayat ürünlerine yaptığı küçük dokunuşlar, gerçekten de ilgiyi hak ediyor. Xiaomi’nin kablosuz şarj istasyonuna sahip, kablosuz şarj ile ısıtıcı görevi gören bardağı, Çin’de 189 yuan’dan (155 TL + vergi) satışa çıktı.

Xiaomi'nin ilgi çekici ürünlerine bir örneği de geçtiğimiz günlerde görmüştük.. Henüz üç gün önce şirket, portatif bir nano akvaryum tanıtmıştı. Bu akvaryum, nitrat ve diğer atıkları kendi kendine temizleyerek insana düşen yükü azaltıyor.

Bununla birlikte yenilikçi akvaryumda balığı beslemek ve oksijen dengesini ayarlamak için bir de ayar düğmesi bulunuyor. Ayrıca portatif akvaryum, üzerinde bulunan çiçeği de verdiği su buharı ile kendi kendine suluyor. Bu akvaryumu satın almak isteyen kullanıcılar 299 yuan (245 TL + vergi) ödeyerek ürüne kavuşabilirler.