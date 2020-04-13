Xiaomi Mi 6, Windows 10'u Başarılı Bir Şekilde Çalıştırdı

Snapdragon mobil işlemcili cihazların Windows 10 işletim sistemini çalıştırdığı daha önce çok görüldü. Şimdi ise bir Xiaomi Mi 6, Windows 10 işletim sistemini çalıştırırken görüntülendi. Cihazın nispeten eski bir model olması, Windows 10 çalıştırıyor olmasını daha da özel kılıyor.

Android akıllı telefon meraklıları genellikle cihazlarını özelleştirmeye karşı ilgili duyuyorlar. Kimi geliştiriciler, özel Android ROM'larla bunu yaparken, kimileri daha farklı deneylerle karşımıza çıkabiliyor. Son olarak Xiaomi Mi 6, Windows 10 çalıştırırken görüntülendi.

Xiaomi Mi 6, Windows 10 sisteminde çalışmaya başladıktan sonra ilk olarak klavye girişi seçim ekranı geliyor. Cihaza yüklenen Windows 10 x64 ARM sistemi, bildiğimiz masaüstü cihazlarda kullandığımız işletim sistemiyle aynı. Yani .exe dosyalarını çalıştırabiliyor ve normal yazılımda da bulunabilen tüm özellikleri sunuyor.

Xiaomi Mi 6'nın Windows 10 işletim sistemini çalıştırdığı görüntü

Xiaomi Mi 6'nın Windows 10 ile nasıl bir performans sunduğu veya işletim sisteminin telefonda ne kadar kararlı çalıştığı bilinmiyor. Cihazda 8 çekirdekli Snapdragon 835 işlemci, 6 GB RAM ve Adreno 540 grafik birimi yer aldığını hatırlatalım.

Qualcomm, daha önce de Snapdragon 820 yonga seti kullanan bir cihazda Windows 10'un çalıştığı görüntüleri paylaşmıştı. İşlemci, ARM tabanlı Windows 10 dizüstü bilgisayarda oldukça etkileyici bir performans gösterdi. Dizüstü bilgisayar, World of Tanks gibi güncel grafiklere sahip oyunları çalıştırabiliyor ve 4K videolar oynatabiliyordu. Yani Intel'in giriş seviyesi i3 işlemci ailesine benzer bir performans gösterebiliyordu.