Xiaomi, elektrikli araçları otonom olarak şarj edebilen robotik kol duyurdu.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi, aklınıza gelebilecek her türden ürünü üretmesiyle bilinen bir firmaydı. Bunlardan biri de elektrikli otomobillerdi. Şimdi ise şirket, elektrikli araç sahiplerinin seveceği bir ürünle karşımıza çıktı.

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Elektrikli araç sahipliğini çok daha kolay hâle getirmek isteyen firma, bu kapsamda araçlara şarj cihazını otonom olarak takıp çıkarabilen bir ev tipi şarj robotu duyurdu. Gelin bu robota bakalım.

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Sizin için aracınızı şarj ediyor

Bir robotik kol olarak tanımlayabileceğimiz bu ürün, elektrikli araç kullanıcılarının şarj aletini araçlarına takıp çıkarmayla uğraşma ihtiyacını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Robot, 152 mm'lik ince gövde genişliği sayesinde dar park alanlarına bile sığabiliyor. Akıllı telefonunuz aracılığıyla da onu uzaktan kontrol edebiliyorsunuz.

Birlikte sunulan 7 kW'lık ev tipi şarj istasyonu, 400 mm x 180 mm x 120 mm boyutlarıyla kompakt bir yapıya sahip olup, 220V tek fazlı güçle çalışıyor ve 640 gram ağırlığında hafif bir şarj aletiyle geliyor. Daha büyük olan 11 kW'lık model ise aynı fiziksel boyutlara sahip olmakla birlikte 380V üç fazlı güç girişine sahip.

Robotik kolun fiyatı ve diğer detayları henüz açıklanmadı. Yani daha çok erken aşamalarda olduğunu söyleyebiliriz. Ancak firmanın elektrikli araç ve aksesuarları konusuna ne kadar önem verdiğini düşünürsek bu ürünün de yakında çıkabileceğini tahmin edebiliriz.