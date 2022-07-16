Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili Önümüzdeki Ay Tanıtılacak

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı kendi otomobilini üreteceği açıklamasıyla dikkat çeken Xiaomi, aracının ne zaman tanıtılacağını da duyurdu. Firmanın yeni aracı önümüzdeki ay tanıtılmış olacak.

Elektrikli otomobillerin popülerliği gittikçe artıyor. Geleneksel otomobil üreticileri, Tesla başta olmak üzere elektrikli otomobil üreten firmaların başarısını gördükten sonra 2030 yılına kadar uzanan büyük stratejiler kurmaya başladı. Bu esnada farklı sektörlerden firmaların da bu pazara girmeyi amaçladığını biliyoruz.

Her ne kadar otonom araç sektörüne Apple'ın girmesi bekleniyorduysa da Xiaomi elini daha hızlı tutmuş gözüküyor. Uzun zamandır söylentileri dolaşan ve yakın zamanda resmi olarak doğrulanan Xiaomi elektrikli otomobil önümüzdeki ay tanıtılacak. Aracın fiyatının ise 15 bin dolar ile 45 bin dolar arasında olacak.

10 milyar dolarlık yatırım sözü

Xiaomi, elektrikli otomobiller için önümüzdeki 10 yıllık süreçte bu pazara 10 milyar dolarlık yatırım yapmak istediğini açıklamıştı. Şu ana kadar "Xiaomi arabası" adıyla bilinen bu elektrikli otomobili firmanın kurucusu Lei Jun Ağustos ayında tanıtacak.

Otomobilin tasarımını HVST Automobile Design tarafından yapıldı. Firma en son WM Motor için Maven konsept otomobilini tasarlamıştı. Xiaomi şimdi yeni otomobilinin tanıtımı için büyük bir reklam kampanyası gerçekleştirecek.

Öte yandan Xiaomi aracını önümüzdeki ay tanıtacak olsa da Xiaomi marka bir otomobile binmek için biraz daha uzun bir süre beklemek gerekecek. İlk üretimler muhtemelen prototip olarak gerçekleştirilecek. İlk seri üretim araçların satışı için 2024 yılını beklemek gerekecek.

Söylentilere göre Xiaomi'nin ilk elektrikli aracı ya Sedan ya da SUV olacak. Elektrikli otomobil sektöründe pek çok farklı sektörden firmanın hamlelerini göreceğiz gibi duruyor. Xiaomi markalı bir otomobil kullanmak ister miydiniz?