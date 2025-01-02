Xiaomi, mekanik klavyesi "MK71 Pro"yu duyurdu. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan klavye, sahip olduğu özelliklerle de oyunseverleri memnun edecek. Klavyenin küresel pazarlara çıkıp çıkmayacağı şimdilik belirsiz.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bu kez de oyunseverleri memnun edecek yeni bir ürün duyurdu. Şirket bu kez de bir mekanik klavye üretti. "MK71 Pro" olarak isimlendirilen ve kablosuz bir yapıya sahip olan klavye, nispeten uygun fiyatı ile de dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

İngilizce Q dizilimine sahip olan mekanik klavye, kompakt bir yapıya sahip. RBG arka aydınlatmaya sahip olan klavye, 1 inç boyutlu küçük bir ekrana sahip. Bu küçük ekran, ses ve RGB aydınlatmanın ayarlanması için kullanılacak. Kullanıcılar, yine bu ekranı kullanarak kendi dinamik aydınlatma efektlerini oluşturabilecekler.

Karşınızda Xiaomi MK71 Pro

Xiaomi, MK71 Pro'yu tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde dizayn etti. Bu bağlamda; klavyede maksimum rahatlık sunacak malzeme kullanıldı. Ayrıca özel bir ses yalıtımı tercih edildi. Bluetooth, 2,4 GHz kablosuz veya kablolu bağlantı ile kullanılabilecek klavyenin sahip olduğu RGB aydınlatma kapalıyken 140 saate kadar kullanım imkânı sunan 7800 mAh dahili bataryası bulunuyor.

Xiaomi MK71 Pro, an itibarıyla Çin pazarı için piyasaya sürüldü. Bu klavyeye sahip olmak isteyen tüketicilerin 60 dolar ödeme yapmaları gerekecek. Xiaomi'nin mekanik klavyesinin küresel pazarlara ulaşıp ulaşmayacağı şimdilik belirsiz.