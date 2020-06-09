Xiaomi, nisan ayında piyasaya sürdüğü Mi 10 Youth Edition’un bugün yeni bir versiyonunu daha duyurdu. Mi 10 Youth Ice & Snow Set olarak duyurulan özel versiyon Çin’deki bir dondurma şirketinin ortaklığıyla ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü akıllı telefon üreticisi Xiaomi, nisan ayında amiral gemisi serisi Mi 10’a uygun fiyatlı özel bir sürüm olan Mi 10 Youth Edition’ı eklemişti. MIUI 12’nin tanıtıldığı 27 Nisan’daki lansmanda ortaya çıkan Mi 10 Youth Edition’ın bugün, yeni bir versiyonu daha duyuruldu.

Dikkat çekici turuncu-kavun içi bir renkle tüketicilerin karşısına çıkacak olan Mi 10 Youth Ice & Snow, Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da Xiaomi’nin üst düzey bir yöneticisi tarafından resmi olarak duyuruldu.

Çin’de faaliyetlerine devam eden Zhong Xuegao isimli dondurma şirketinin ortaklığında ortaya çıkarılan Mi 10 Youth Ice & Snow, dondurma üreticisinin sattığı bir dondurmadan yola çıkılarak tasarlandı.

Mi 10 Youth Ice & Snow Set, estetik farklar sunmakla beraber donanımsal özellikler bakımından Mi 10 Youth Edition’la birebir aynı özellikleri taşıyor. Mi 10 Youth Edition’ın özel versiyonunu satın alanlara bir kutu da dondurma hediye edilecek. Mi 10 Youth Ice & Snow, bugün Çin’de satışa sunulacak.

Xiaomi Mi 10 Youth Ice & Snow teknik özellikleri