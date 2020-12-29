Xiaomi Mi 11, Videoda Gece Modu Sunan İlk Telefon Oldu

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 11, dünyanın video kaydında gece modu desteği sunan ilk akıllı telefonu oldu. Peki Xiaomi, bu dikkat çekici özelliğini sunmayı nasıl başardı?

Qualcomm, bu ayın başlarında yeni nesil amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 888’i duyururken hesaplamalı fotoğraf ve video uygulamalarında yeni olanaklar sağlayacağını taahhüt etmişti. Xiaomi’nin dün lansmanını gerçekleştirdiği yeni amiral gemisi Mi 11, dünyanın video kaydı için gece modu sunan ilk akıllı telefonu olarak bu taahhüdü yerine getirdi.

Gece modu, kesinlikle yeni bir özellik değil. Günümüzde belli bir seviyenin üzerindeki hemen her akıllı telefonda bir gece modu bulunuyor. Bununla birlikte gece modu, yakalanan bir görüntü üzerinde çeşitli hesaplamalar ve işlemler yapılmasını gerekli kıldığından bugüne kadar video kaydı için gece modu ile karşılaşmamıştık.

Xiaomi Mi 11, düşük ışıkta çekilen görüntüleri eş zamanlı olarak iyileştirebiliyor

Xiaomi, Mi 11’de video kaydında da gece modu sunabilmek için ABD merkezli yapay zeka destekli görüntü geliştirme çözümleri şirketi BlinkAI ile iş birliği kurdu. Geliştirilen derin öğrenme yazılımı, Mi 11’in düşük ışık koşullarında video çekerken de beklenenden önemli ölçüde daha iyi performans göstermesini mümkün kılıyor.

Video kaydı dediğimiz şey, teknik olarak saniyede 24, 30 ya da 60 fotoğraf çekerek bunları arka arkaya göstermemizden ibaret. Dolayısı ile video kaydında gece modu sunabilmek için Saniyenin 24’te, 30’da ya da 60’ta 1’i kadar kısa bir sürede görüntünün iyileştirilip bir sonraki kareye geçilmesi gerekiyor. Mi 11, bu yoğun iş gücü için de Snapdragon 888'deki Sinir İşleme Birimi’ne güveniyor ve video kayıtların eş zamanlı olarak düşük ışıkta çekilen görüntüleri iyileştirebiliyor.

Xiaomi’nin Mi 11’de video kaydında gece modu desteği sunması, yalnızca Xiaomi kullanıcıları için değil tüm telefon sektörü için olumlu bir gelişme. Zira Snapdragon 888, gelecek yıl tanıtılacak neredeyse tüm Android amiral gemilerine güç verecek. Dolayısı ile Mi 11, gelecek yılki amiral gemilerinden hangi kamera özelliklerini beklememiz gerektiğine dair bir referans oluşturmuş durumda.

BlinkAI'nin Xiaomi Mi 11 video kaydı gece modu özelliği için paylaştığı videolar